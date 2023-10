Scontro frontale tra due auto a Lentate, due feriti: sul posto i vigili del fuoco

Due feriti, un 36enne e una 42enne, uno dei quali soccorso in codice giallo (il secondo in verde) è il bilancio di un incidente stradale accaduto sabato 21 ottobre nel pomeriggio, attorno alle 14.45 a Lentate sul Seveso, in viale Italia. A scontrarsi frontalmente, per cause al vaglio della polizia locale, una Ford Fiesta e una Opel corsa.

Lentate: scontro frontale da due vetture in viale Italia

Oltre a due ambulanze e un’automedica inviate dal 118, intervenuti anche vigili del fuoco per soccorrere la persone coinvolte e per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Dalla centrale operativa sono state inviate squadre con un’autopompa serbatoio dal distaccamento di Lazzate e un carro fiamma del distaccamento di Seregno, mezzo quest’ultimo attrezzato appositamente per incidenti stradali.