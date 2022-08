Scia di puntini luminosi nel cielo del nord Italia: cos’è Starlink di Elon Musk

C’è chi non ha detto niente per non rischiare commenti poco carini. E chi invece dopo aver visto quella scia luminosa di puntini ha preso coraggio e ha scritto sui social postando la foto e chiedendo informazioni. Numerose le segnalazioni sabato sera anche da Monza e dalla Brianza.

Scia di puntini luminosi nel cielo: il progetto Starlink

Il trenino di puntini avvistato nel cielo scuro del nord Italia erano i satelliti della rete Starlink di Elon Musk lanciati in orbita nelle ore precedenti. Il progetto Starlink prevede la costituzione di una costellazione di migliaia di satelliti ed è stata pensata da Musk per portare le connessioni internet ad alta velocità – finora disponibili prevalentemente nelle città – in ogni parte del mondo. I satelliti si sono potuti vedere perché si trovava ancora in un’orbita bassa.

Scia di puntini luminosi nel cielo: il desiderio per la stella cadente

Anche se qualche romantico, per non perdere l’appuntamento con la lunga scia di una stella cadente, ha comunque espresso il suo desiderio. Per non confondersi la mappa è qui.