Scambio di piantine, semi e talee: il primo raduno di “Emozioni in giardino” a Vedano

Vedano conquistata dalla bellezza dei fiori. Largo Repubblica ha fatto da sfondo al primo raduno vedanese del gruppo Emozioni in giardino, che lo scorso 7 maggio è arrivato in paese con un carico di piante, semi e talee. Un successo per la cittadina che ha scoperto, in una giornata di sole inaspettato, la straordinaria varietà di piante e fiori.

Una quarantina gli appassionati che sono arrivati a Vedano anche da fuori provincia pur di scambiare piantine e rarità. Molti di più i curiosi che si sono avvicinati ai banchetti allestiti accanto al municipio, per vedere da vicino le piante esposte. Nessuno dei tanti che si sono lasciati incuriosire dalla bellezza dei fiori e delle talee in esposizione se ne è andato a mani vuote. L’unica regola del gruppo è lo scambio. Niente soldi ma un entusiasmante baratto di fiori, piante e (soprattutto) esperienze.

Il raduno di “Emozioni in giardino” a Vedano: gruppo nato nel 2018

«Lo spirito con cui è nato questo gruppo nel 2018 è quello di trovare nuovi amici e appassionati al giardinaggio. L’occasione dei raduni serve proprio a questo, a farci incontrare, a conoscerci, a scambiare piante e a raccontarci delle nostre piante», raccontano Giuliana Ranghetti, originaria di Arconate e Gianna Crestani, del Varesotto, tra le fondatrici del gruppo.

Emozioni in giardino è una pagina Facebook con quasi 3200 iscritti provenienti da tutta Italia. Prima dei raduni (il prossimo sarà sabato 13 maggio a Milano, all’interno di Comunemente verde in via Zubiani 1) i membri del gruppo postano le proprie piante destinate allo scambio sulla pagina Facebook, chiedendo anche i loro desiderata. Il giorno del raduno si fanno poi gli scambi ed è praticamente impossibile tornare a casa a mani vuote. «Anche chi non ha nulla da scambiare è bene accetto – precisano le amministratrici del gruppo – basterà scambiare anche solo la propria esperienza di giardinaggio».

“Emozioni in giardino” a Vedano: “Qui anche le piante non più di moda”

A promuovere il primo raduno a Vedano è stata Loredana Meroni, vedanese di origine, che oggi abita a Legnano. «Ci tenevo a portare la festa del raduno anche nel mio paese – ha raccontato – è stato per me motivo di orgoglio la buona riuscita della giornata. Inoltre abbiamo ricevuto anche i complimenti e i ringraziamenti del sindaco, Marco Merlini e del vice, Matteo Medici, che sono passati a salutarci in mattinata».

Tra i banchi in esposizione c’era di tutto: dalle piante grasse alle carnivore, dalle piante dell’orto ai semi e anche i bachi da seta, sistemati in una scatola piena di foglie di gelso. «Nei garden non si trovano più alcune piante che un tempo erano comuni in ogni casa come la tradescantia o miseria, la bergenia o l’aspidistra. Non sono più di moda ma restano piante davvero belle. Noi le scambiamo ancora e permettiamo così a queste piante di continuare ad essere presenti nelle case».

Tra i progetti del gruppo anche la possibilità di recuperare le piante che sono abbandonate o che vengono destinate alla discarica. «Quando ci si stanca di avere in casa una pianta la si butta, o quando gli anziani sono costretti a lasciare la loro casa, le piante che hanno vengono spesso eliminate. Ci piacerebbe organizzare un servizio di recupero per evitare che queste piante finiscano in discarica, ma possano continuare a vivere», spiega Gianna Crestani.