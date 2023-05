Rubano 7mila euro dalle slot di un ristorante di Carnate

Hanno fatto l’en plein i ladri che mercoledì scorso, 10 maggio, hanno fatto visita durante la notte al ristorante-pizzeria in via Camperia 10, a Carnate. Un’incursione che avrebbe fruttato loro non meno di settemila euro in contanti. Ladri che probabilmente conoscevano bene la “pianta” del locale. I malviventi, dopo aver forzato una finestra del ristorante, si sono subito “interessati” alle slot machine e al cambiamonete. Mentre hanno letteralmente divelto le slot appropriandosi di tutto il denaro che vi era contenuto, per il cambiamonete, che era nel locale bar, i furfanti hanno dovuto forzare la porta che comunica con il salone.

Rubano 7mila euro dalle slot e asportano un cambiamonete

Qui, visto il cambiamonete, hanno preferito non perdere tempo e se lo sono caricati, presumibilmente, su una vettura che li attendeva fuori. Le registrazioni delle videocamere all’interno del locale hanno perfettamente mostrato il gruppo dei cinque delinquenti che, mascherati e muniti di guanti, si sono mossi con una certa padronanza all’interno del locale, segno che avevano già studiato tutti i passi che avrebbero dovuto eseguire. Le immagini sono state consegnate ai carabinieri della Radiomobile di Vimercate intervenuta sul posto il mattino seguente, verso le sei, quando sono stati chiamati dal titolare del locale che una volta aperto, si è subito reso conto di quanto era accaduto.