Ruba psicofarmaci durante stage, ricoverato in neuropsichiatria

Per una settimana aveva svolto uno stage in una farmacia per il percorso di alternanza scuola-lavoro. Ma in quel periodo, dal 28 febbraio al 3 marzo, ha anche rubato confezioni di antidepressivi e ansiolitici che poi ha assunto sviluppando una sorta di dipendenza che l’ha fatto finire in ospedale, a Monza, nel reparto di neuropsichiatria. Protagonista della vicenda uno studente di 17 anni, che lunedì 13 marzo ha dato in escandescenza tanto da rendere necessario per tre volte l’intervento in reparto degli agenti del posto fisso di polizia del San Gerardo.

Ruba psicofarmaci durante stage, richiesta di aiuto alla polizia per calmarlo

In particolare, nel tardo pomeriggio, gli agenti con il dialogo e senza armi di ordinanza lo hanno calmato dopo che in preda alla rabbia aveva danneggiato pareti e un letto da cui aveva staccato una sbarra di ferro.

Ruba psicofarmaci durante stage, stato di astinenza

La sua condizione è stata ricondotta a uno stato di astinenza da psicofarmaci. E le indagini della Squadra mobile hanno permesso di risalire al periodo di stage in una farmacia e alla denuncia da parte del titolare della scomparsa dal dispensario di un grosso quantitativo di farmaci. Il ragazzo li aveva nascosti nel suo zaino al termine della settimana, li ha poi consegnati ai genitori dopo la segnalazione della scuola e un controllo nella sua stanza. Numerose scatole di farmaci integre, alcune aperte e assunte: così il giovane avendone abusato, era piombato in uno stato di astinenza, tanto da renderne necessario il ricovero in neuropsichiatria.

Ruba psicofarmaci durante stage, segnalazione al tribunale per i minorenni

I medicinali sono stati restituiti alla farmacia, la Questura di Monza ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.