Roberta Giani nuova presidente di Fidapa Monza Brianza

Si apre nel segno di “Consapevolezza e azione” e ”Wecarefidapa” il nuovo biennio di presidenza della sezione Monza e Brianza dell’associazione Fidapa Bpw Italy.

Fidapa Monza Brianza: l’orgoglio della presidente uscente Barbara Russo

L’ultima riunione ha segnato il passaggio ufficiale di consegne dalla presidenza di Barbara Russo, del biennio 2021-2023, a Roberta Giani per il biennio 2023-2025. Presenti alte cariche nazionali e distrettuali di Fidapa BPW Italy e gli assessori monzesi alle Pari opportunità, Andreina Fumagalli, e al Welfare, Egidio Riva.

La presidente uscente si è detta orgogliosa del lavoro svolto e per esserne stata, insieme a Loretta Breda, ora anche socia onoraria BPW Italy, una delle fondatrici della Sezione di Monza e Brianza che oggi conta 90 socie e un forte legame con il territorio e con le istituzioni.

Fidapa Monza Brianza: il nuovo consiglio

Nel passaggio del testimone, la neo presidente Roberta Giani ha dichiarato: «Ringrazio Barbara Russo per il grande valore e l’opera svolta a favore della nostra Sezione e Federazione, e dal canto mio mi impegno a valorizzare le idee di tutte le socie per operare al meglio sul territorio, con sano spirito di servizio, energia, emozione e coerentemente con i valori e gli obiettivi di Fidapa. Divulgare la cultura del rispetto, combattere ogni forma di violenza e discriminazione, operare affinché la parità di genere diventi uno stato di fatto e non di diritto».

Il nuovo consiglio del biennio 2023-2025 è costituito da Roberta Giani (presidente), Barbara Russo (past presidente), Maria Alberta Mezzadri (vicepresidente), Simona Bergna (segretaria) e Simona Arpano (tesoriera), con Antonella Rapisarda (segretaria esecutiva) e Michela Lampronti (rappresentante Young).