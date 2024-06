Ricerche di un pensionato 73enne scomparso dal Villaggio Ambrosiano di Paderno Dugnano

Proseguono a Paderno Dugnano e in tutto il territorio tra il Nord Milano e la Brianza le ricerche di un padernese del Villaggio Ambrosiano, 73 anni, pensionato, che ha fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di giovedì 20 giugno. Da quel momento, l’uomo che vive da solo, è irreperibile e le ricerche sono state affidate ai carabinieri della locale stazione di via Toscanini e ai vigili del fuoco.

Paderno Dugnano, attivate le ricerche di un 73enne: passaparola del sindaco Casati

L’uomo non soffrirebbe di particolari patologie. Immediatamente dopo la segnalazione della scomparsa, sono iniziate le ricerche in tutta la zona anche avvalendosi delle testimonianze degli amici del bar del Villaggio dove il pensionato è molto conosciuto. Per le ricerche si è mobilitato anche il sindaco di Paderno Ezio Casati che ha contribuito a far partire un passaparola. Chi avesse notizie si rivolga alle autorità locali, in primo luogo ai carabinieri di via Toscanini.