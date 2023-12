Rho-Monza: inaugurato l’ultimo tratto strategico, il sindaco di Paderno chiede di accelerare per le mitigazioni

«Chiediamo al Ministero di accelerare l’iter per le opere di mitigazione ambientale in caso di ulteriori ritardi siamo pronti a fare ricorso al Tar per vedere realizzato un progetto che è stato condiviso e strutturato in maniera da moderare l’impatto della Rho-Monza sul centro abitato». Il sindaco di Paderno Dugnano Ezio Casati era presente al taglio del nastro dell’ultimo tratto strategico della Rho-Monza, ampliata e potenziata.

Rho-Monza: inaugurato l’ultimo tratto strategico, il taglio del nastro

E ha lanciato l’appello rivolto a Roma affinchè prenda velocità tutta la progettualità di moderazione dell’impatto ambientale, chiesto e trattato tra le parti quasi un decennio fa.

All’inaugurazione del tratto di complanare al confine tra Bollate e Novate Milanese, nella mattinata di sabato oltre al primo cittadino padernese, c’erano i colleghi Francesco Vassallo di Bollate e la novatese Daniela Maldini con la delegata di Città Metropolitana a Infrastrutture e Metrotranvie, la consigliera padernese Daniela Caputo e la consigliera regionale Silvia Scurati.

Rho-Monza: inaugurato l’ultimo tratto strategico, preoccupazione per l’iter delle mitigazioni

Al di là della soddisfazione per l’opera finalmente in completamento dopo ritardi di anni, al centro del discorso della delegazione padernese c’è la preoccupazione per l’iter delle mitigazioni che appare bloccato da molti mesi, nonostante le sollecitazioni e la condivisione del progetto fatto di collinette, filari alberati, dislivelli ed accorgimenti urbanistici di assorbimento dei rumori e dello smog.

Il progetto in mano al Ministero e avallato da Comune e Serravalle (il cui contratto per la realizzazione della Rho Monza scade per la fine dell’anno, per inciso) è stato pluripremiato per le sue soluzioni innovative e risolutive, nel 2018 al World Forum on Urban Forests e alla Triennale di Milano 2019. Nonostante questi riconoscimenti, sono anni che il documento è fermo negli uffici di Roma in attesa della vidimazione finale e ora arriva la sollecitazione di Paderno, con toni anche accorati.

Rho-Monza: inaugurato l’ultimo tratto strategico, Milano Serravalle tranquillizza

Da parte sua, Serravalle per voce del direttore tecnico di Milano Serravalle Giuseppe Colombo si è espressa con maggiore ottimismo proprio all’inaugurazione di sabato: «Queste sono mitigazioni aggiuntive, non primarie del progetto, concordate con il Comune di Paderno. Il Ministero sta facendo le verifiche e a breve sarà sdoganato. Sono sicuro che l’opera si farà».