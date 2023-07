Rete TikiTaka: Terzo settore a tutta birra a Monza e Brianza

Un brindisi per il nuovo tassello della rete TikiTaka: le quattro birre Vida, Giuditta, Hildegard e Rosa Louise. Sono state presentate giovedì a Monza nella nuova sede del birrificio artigianale monzese Alma, in via Monte Pasubio, alla presenza di tutte le realtà che hanno collaborato per la loro creazione.

Monza, il Terzo settore a tutta birra: chi c’era alla presentazione

Da Giovanni Vergani, coordinatore della rete TikiTaka, al mastro birraio Luca Vergani, alla beer specialist e beer chef Eleni Pisano, i padroni di casa Davide Montrasio e Alberto Moreo, Egidio Riva, assessore al Welfare, Marta Petenzi, segretario generale di Fondazione della comunità di Monza e Brianza e Paolo Busnelli ,vicepresidente di Acinque, e degli autori delle etichette delle nuove birre.

Monza, il Terzo settore a tutta birra: «Fare bene del bene facendo rete»

Monza presentazione birre TikiTaka Monza presentazione birre TikiTaka

«Tutto ruota intorno a un concetto: fare bene del bene – ha detto Vergani – e facendo incontrare diverse realtà del terzo settore e l’impresa monzese si creano anche i “luoghi” di comunità, spazi in cui le persone possono socializzare e condividere del tempo, anche bevendo una buona birra. Un progetto che ben esprime i valori sociali della rete, siamo riusciti ad attivare 250 tirocini con persone con disabilità in oltre 100 aziende del territorio e, nell’ultimo anno, ci sono state anche 10 assunzioni».

Monza, il Terzo settore a tutta birra: gli autori delle etichette

I pezzi unici presentati hanno anche una caratteristica speciale, ogni etichetta è frutto della creatività dei ragazzi della rete: Francesco Casciano, della cooperativa Il seme di Cesano Maderno è autore di “Giuditta” e, come lui stesso ha precisato, «l’immagine è un idea di Eva, una mia amica, che poi io ho realizzato», altro esempio di collaborazione.

Mentre Giuseppe Stucchi, della cooperativa La rosa blu di Ronco Briantino si è ispirato alla famosa pittrice Frida Kahlo, infine Laura Savino del Cse di Bovisio Masciago è l’autrice di Hildegard.

«Sin dall’inizio della nostra attività abbiamo inserito Dario, della cooperativa Lambro, perché è nel nostro spirito l’attenzione al sociale – continua Davide Montrasio – ed è ancora con noi. Ci sono stati anche ragazzi in alternanza scuola lavoro che hanno imparato e che vorrebbero tornare. Tutto è frutto di incontri diversi che ci hanno permesso di crescere».

Monza presentazione birre TikiTaka Monza presentazione birre TikiTaka

Monza, il Terzo settore a tutta birra: dove trovarle

Le birre TikiTaka si possono trovare a Monza da Alma, che a breve aprirà anche come locale, allo Spazio Rosmini di Monza e a Desio, nell’ambito della rassegna estiva di Parco Tittoni (in particolare il martedì sera i ragazzi della Rete sono impegnati in prima persona come barman e in varie attività di accoglienza).

«Non abbiamo meriti solo crediamo molto nei progetti finalizzati a realizzare una società inclusiva – conclude l’assessore Riva- per una qualità di vita migliore. Questo è lo spirito del mio assessorato: fare bene del bene per costruire una comunità inclusiva».