Renate e Veduggio, tre agenti della polizia locale ricevono un encomio per i risultati operativi ottenuti

Gli agenti Francesco Sansone, Luca Curci e Gabriele Trevisanutto, in forza al comando della polizia locale di Renate e Veduggio con Colzano, hanno ricevuto un encomio, per l’apporto fondamentale che hanno assicurato nelle principali operazioni svolte sul territorio. In modo particolare, si è trattato di interventi che hanno permesso di attenzionare l’autorità giudiziaria su condotte di reato quali peculato, furto, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e ricettazione, grazie ad appostamenti ed attività di perquisizione.

Polizia locale: promossi gli agenti Sansone e Curci

Inoltre, in parallelo, è stata annunciata la promozione dell’agente Francesco Sansone ad agente scelto, mentre all’altro agente Luca Curci è stato assegnato il grado di assistente scelto. Le due novità premiano la competenza e la dedizione spesa dagli interessati nel loro servizio pubblico.

Polizia locale: presenti alla cerimonia Rigamonti e Dittonghi

All’evento celebrativo sono intervenuti Matteo Rigamonti e Luigi Dittonghi, sindaci rispettivamente di Renate e Veduggio con Colzano. «Rendiamo omaggio agli agenti, con la consapevolezza della responsabilità che implica la loro missione e con l’augurio che possano continuare a servire la nostra comunità con lo stesso zelo e la stessa integrità» ha commentato Rigamonti.