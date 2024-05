Regolamento del Parco di Monza: undici multe nella “Giornata della sensibilizzazione”

Dieci automobilisti sanzionati perché pizzicati a circolare al Parco di Monza senza autorizzazione e uno per divieto di sosta, sempre nel polmone verde. Si tratta di una delle attività, in questo caso quella sanzionatoria, messe in campo domenica 5 maggio dalla Polizia locale cittadina nella “Giornata della sensibilizzazione”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e svolta insieme a varie associazioni di volontariato del territorio, guardie ecologiche, Park Angels, Enpa e guardie zoofile.

Monza, la “giornata di sensibilizzazione” nel Parco: varie associazioni di volontariato coinvolte

I volontari, presenti agli ingressi dei giardini della Villa Reale, hanno fornito, ai frequentatori e visitatori, informazioni riguardanti il rispetto del Regolamento del Parco e dei Giardini della Villa Reale e distribuito volantini con il decalogo dei comportamenti da tenere nell’area verde. Hanno inoltre svolto servizio di sorveglianza.

Tutte le attività sono state coordinate dal Comando Polizia Locale con l’ impiego di un ufficiale e una pattuglia di agenti a bordo di bike di servizio e una pattuglia automontata. “In linea di massima – dicono dal Comando – il regolamento del Parco e dei Giardini della Villa Reale è stato rispettato”.