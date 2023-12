Diversi mezzi dei vigili del fuoco e del soccorso sono in azione da questa mattina, (domenica 17 dicembre) nella zona del fiume Lambro a Carate Brianza. Le squadre stanno operano alla ricerca di un uomo, del 1955, dichiarato disperso da alcune ore. L’uomo ha abbandonato la sua vettura sotto il ponte di Realdino e poi di lui si sono perse le tracce. Il 68enne è originario del lecchese, nella zona di Casatenovo: la denuncia di scomparsa da parte dei familiari è stata presentata sabato sera ai Carabinieri di Casate Novo.

Realdino, maxi operazione di ricerca per un uomo scomparso: squadre di sommozzatori e cinofili sul posto

L’allarme è scattato nella nottata di sabato, quando il veicolo dell’uomo è stato rintracciato nella zona boschiva vicino al ponte della frazione Caratese. Dall’alba sono scattate le ricerche con l’arrivo di diverse mezzi di soccorso: attualmente sotto il ponte di Realdino è stato allestito un posto di comando avanzato per coordinare le ricerche. Attualmente sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Monza, Milano ma anche in supporto squadre provenienti da Lecco, Brescia e Bergamo con squadre di sommozzatori, cinofili e Tas. In mattinata sono anche state richieste le squadre di Rovigo e Lodi. Richiesto anche l’intervento dell’elicottero in arrivo dall’aeroporto di Malpensa e in volo anche diversi droni dei vigili del fuoco che batteranno palmo a palmo le sponde del Lambro e l’area boschiva.

Realdino, maxi operazione di ricerca per un uomo scomparso: ricerche in acqua e terresti nei boschi della Valle del Lambro

Alle operazioni di ricerca dell’uomo scomparso, sono impegnati anche i Carabinieri della compagnia di Seregno, competenti per zona. Nulla è lasciato al caso ed è stato richiesto anche l’intervento in supporto delle squadre “The rescue dog” di Triuggio che stanno operano con 10 operatori e 5 cani addestrati alla ricerca.