Questura di Monza, scarcerato e espulso: era irregolare dal 2004

Aveva commesso reati per più di otto anni di reclusione, venerdì una volta scarcerato un uomo marocchino di 40 anni è stato accompagnato al Cpr di Milano per l’espulsione dal territorio nazionale.

Questura di Monza, numerosi reati da nord a sud

Era in Italia dal 2004, irregolare e da subito fermato per diversi reati da nord a sud. In provincia di Bolzano era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di 15 chili di hashish.

In altra occasione nella Casa comunale di Contursi, in provincia di Salerno, aveva rubato 450 carte di identità, custodite all’interno della cassaforte. Dopo averla divelta con la fiamma ossidrica, approfittando di alcuni lavori di ristrutturazione, era riuscito a colpire nel cuore della notte.

Questura di Monza: espulso e rientrato nel 2019

Di nuovo in provincia di Bolzano era stato trovato in possesso di un falso permesso di soggiorno e di un falso passaporto. Nel 2019, espulso dal Questore di Milano e accompagnato in frontiera, era riuscito a rientrare illegalmente in Italia e arrestato in provincia di Monza e Brianza.