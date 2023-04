Questura di Monza, open day passaporti sabato 6 maggio: 400 posti prenotabili solo online

Sabato 6 maggio previsto un nuovo “open day” passaporti alla Questura di Monza, in via Montevecchia, con orario 8-13. Gli sportelli saranno aperti esclusivamente agli utenti prenotati proprio con un appuntamento fissato per il giorno di “apertura straordinaria”. Sarà possibile prenotare il proprio posto martedì 2 maggio: 400 i posti a disposizione sul portale di prenotazione “PASSAPORTO ON LINE” raggiungibile al link https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ alla voce “APERTURE STRAORDINARIE”. Nelle precedenti occasioni, i posti sono andati esauriti in pochissimo tempo.

Open day passaporti a Monza, cosa occorre portare

Ciascun utente, minori inclusi, una volta ottenuta la prenotazione dovrà presentarsi in Queestura munito di appuntamento stampato, fotocopia del documento della carta d’identità, 2 foto, contributo amministrativo di 73,50 euro, versamento di 42,50 euro su c/c postale nr. 67422808 intestato al Ministero Economie E Finanze – Dipartimento Del Tesoro, modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale (qualora il richiedente abbia figli minori o sia un minore).

Passaporti, sempre aperto lo sportello dedicato alle urgenze

Dagli uffici di via Montevecchia ricordano che che continuerà ad essere garantito, presso l’Ufficio Passaporti della Questura di Monza e della Brianza, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, uno sportello dedicato alle urgenze, cui potranno rivolgersi gli utenti, anche senza appuntamento sull’agenda on line, che hanno necessità di partire, per motivi di lavoro, studio, salute o turismo, nei 30 giorni successivi alla presentazione. Sarà necessario presentare la documentazione attestante l’urgenza ovvero il biglietto aereo di partenza.