Questura di Monza, alla Digos il commissario capo Alessandro Barone

Nuovo arrivo in Questura, a Monza: nella mattinata di martedì 5 settembre il Questore di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha accolto il Commissario capo della Polizia di Stato Alessandro Barone, trasferito a Monza dalla Questura di Vercelli. Assumerà l’incarico di funzionario della Digos e dirigente dell’ufficio del Personale. Barone è entrato in Polizia con la qualifica di agente nel 1997, prestando servizio presso il 3° Reparto Mobile di Milano. Successivamente ha ricoperto diversi incarichi presso la Questura di Milano ed è stato anche Ufficiale di Polizia Giudiziaria presso la Direzione Distrettuale Antimafia – Procura della Repubblica di Milano.

Il commissario capo accolto in Questura a Monza, la brillante carriera

Nel 2012, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e, nel 2014, il diploma di Specializzazione in Professioni Forensi conseguito presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 2015 ha superato il concorso per l’accesso alla qualifica di Commissario e, dopo il corso biennale propedeutico all’immissione nel ruolo dei Funzionari della Polizia di Stato, è stato assegnato alla Questura di Lodi prima e poi di Vercelli, dove, negli anni, è stato Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione (P.A.S.I.), della Divisione Investigazioni Generali Operazione Speciali (D.I.G.O.S.)., nonché Capo di Gabinetto e Dirigente a scavalco dell’Ufficio del Personale.

Al commissario capo Barone il benvenuto a Monza del Questore

Negli anni, inoltre, ha frequentato numerosi corsi di materie giuridiche, comunicazione e public speaking, e di recente a uno di coordinamento interforze e cooperazione internazionale presso la Scuola Superiore di Polizia. Il Questore Marco Odorisio ha rivolto al nuovo dirigente i migliori auguri di buon lavoro.