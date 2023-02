Quattordici conigli abbandonati al Parco di Monza e recuperati da Enpa

Quattordici conigli abbandonati in quattro diverse occasioni all’interno del Parco di Monza. I volontari dell’Enpa li hanno recuperati e portati al parco rifugio di via San Damiano. Il primo ritrovamento è avvenuto il 14 gennaio.

Quattordici conigli abbandonati al Parco di Monza: Valle dei Sospiri e Cascina del Sole, animali domestici

Due coniglietti maschi, di circa 6-7 mesi d’età e in buona salute, si trovavano nei pressi del laghetto nella Valle dei Sospiri, vicino all’ingresso della Madonna delle Grazie. Erano impauriti, ma docili tanto che si lasciavano accarezzare dai bambini che passavano di lì. Quattro giorni più tardi al servizio di zooprofilassi dell’ATS veniva segnalata la presenza di quattro conigli abbandonati alla Cascina del Sole e l’avvistamento di una donna straniera che sosteneva di avere altri quindici esemplari di cui liberarsi. I volontari dell’Enpa rintracciavano, però, solo i quattro animaletti che si aggiravano nei prati della Cascina del Sole: quattro femmine in buona salute.

Quattordici conigli abbandonati al Parco di Monza: altri al laghetto della Villa reale

Purtroppo, gli abbandoni non erano ancora finiti. Il 24 gennaio l’Enpa doveva intervenire nuovamente per prendersi cura di altri quattro conigli. L’ultimo (in ordine cronologico) ritrovamento è avvenuto pochi giorni fa. Alcuni Park Angel si imbattevano nei pressi del laghetto della Villa Reale in altri quattro esemplari: due maschi e due femmine. Tutti i 14 conigli ritrovati sono molto domestici e, quindi, totalmente inadatti alla vita selvatica. Se non fossero stati recuperati per tempo il loro destino sarebbe stato segnato.

Quattordici conigli abbandonati al Parco di Monza, in attesa di nuove famiglie

I conigli sono tra gli animali domestici più abbandonati con un numero di abbandoni e cessioni quasi superiore a quello dei cani. Al rifugio di Monza arrivano esemplari in condizioni pessime, segno di una gestione non appropriata. Enpa ricorda che l’abbandono di qualsiasi animale domestico è un reato punibile per legge. I conigli ritrovati sono ora in attesa di sterilizzazione e cercano una casa. Info: selvatici@enpamonza.it.