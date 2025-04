Ci saranno anche i giovani sabato 3 maggio, alle 10 nell’auditorium della Provincia di Monza e Brianza, all’incontro annuale tra l’arcivescovo di Milano Mario Delpini e i sindaci brianzoli.

Il coinvolgimento degli under trentacinque nella preparazione dell’appuntamento che riunirà gli amministratori dei Comuni che compongono i sette decanati della zona pastorale Quinta costituirà la novità del 2025: l’attenzione ai più giovani, accompagnata dall’angoscia dei primi cittadini di fronte al disagio e all’isolamento sociale di molti ragazzi, ha del resto catalizzato gli incontri con l’arcivescovo degli ultimi anni.

Provincia: l’arcivescovo incontra i sindaci e porta le proposte dei ragazzi, “ripensare i modelli di ascolto”

Sabato, quindi, non saranno solo gli adulti a chiedergli suggerimenti su come affrontare quella che molti considerano una vera emergenza partendo, come sempre, dalle riflessioni ispirate dall’ultimo “Discorso di Sant’Ambrogio” pronunciato lo scorso dicembre: a dialogare con Delpini saranno anche i diretti interessati che nei diversi decanati hanno riflettuto sulle modalità con cui favorire il loro protagonismo.

È necessario, a loro parere, ripensare i momenti e le forme di ascolto abbattendo i pregiudizi reciproci e scardinando «una visione conflittuale delle generazioni» per «porsi gli uni accanto agli altri per lavorare insieme».

Gli under trentacinque ritengono necessario che i Comuni investano nei luoghi di aggregazione in cui «coltivare il senso di comunità» a partire dalle scuole, gli oratori, le biblioteche, gli impianti sportivi e che coinvolgano in progetti culturali e in attività di volontariato tutte le realtà presenti nei singoli territori, a cominciare dalle associazioni.

Il potenziamento delle reti tra i soggetti del terzo settore, aggiungono, potrebbe superare la frammentazione delle proposte, favorire la partecipazione alle iniziative e ispirarne di nuove.