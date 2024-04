Protocollo tra Assimpredil Ance e Intesa San Paolo per i cantieri edili sempre più sostenibili

Un protocollo d’intesa per accompagnare le aziende della filiera edile dei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza in un percorso di transizione sostenibile, attraverso l’adozione del codice di condotta volontario “Cantiere Impatto Sostenibile” e l’offerta di finanziamenti a medio-lungo termine a condizioni dedicate per favorire lo sviluppo delle imprese in chiave sostenibile.

L’hanno formato Regina De Albertis, presidente Assimpredil Ance, e per Intesa Sanpaolo Pierluigi Monceri, Responsabile della Direzione Regionale Milano, Monza e Brianza, insieme a Marco Franco Nava, Responsabile della Direzione Regionale Lombardia Sud.

Protocollo d’intesa per cantieri sostenibili tra Assimpredil Ance e Intesa Sanpaolo: cosa prevede

“Cantiere impatto sostenibile”, adottato da Assimpredil Ance, è un codice di condotta volontario per le proprie imprese associate orientato alla tutela dell’ambiente e decarbonizzazione, legalità, regolarità contrattuale dei rapporti di lavoro, sicurezza e impegno sociale. Intesa Sanpaolo ha lanciato recentemente un programma di 120 miliardi di euro di finanziamenti per accompagnare la progettualità delle imprese orientate a strategie sostenibili e di lungo periodo.

Nell’ambito dell’accordo siglato, Intesa Sanpaolo riconoscerà una riduzione del 50% delle spese di istruttoria su tutte le tipologie di finanziamento a medio-lungo termine alle imprese clienti associate ad Assimpredil Ance che avranno provveduto a determinare il proprio Score ESG, tramite la piattaforma sviluppata dalla banca, e presenteranno l’attestato di “Cantiere Impatto Sostenibile”, rilasciato da Assimpredil Ance. Inoltre, Intesa Sanpaolo affiancherà le imprese che svilupperanno progetti di investimento in ambito ESG con prodotti creditizi e offerte dedicate.