Il taglio del nastro poco dopo mezzogiorno: a Monza si è svolta nella mattinata di domenica l’attesa cerimonia di inaugurazione ufficiale del magazzino della protezione civile degli alpini di Ana Monza. Intitolato a Michele di Perna, ex coordinatore locale delle penne nere volontarie nell’unità di protezione civile, lo spazio di via Fossati, a San Rocco, rappresenta la base logistica e operativa del gruppo, oltre che un centro operativo e formativo dedicato allo sviluppo delle competenze dei volontari.

Protezione civile, inaugurato il magazzino degli alpini di Ana Monza: operativo già dai primi mesi di pandemia

Quello di domenica mattina è stato il taglio del nastro ufficiale: il magazzino, però, è entrato in attività già nei primi mesi della pandemia, quando è stato utilizzato come base base operativa per la preparazione di pasti caldi destinati al personale medico e sanitario impegnato in prima persona nella lotta al Covid-19. A fare gli onori di casa il presidente del gruppo Ana Monza Roberto Viganò, con il consigliere nazionale Mario Penati e l’attuale coordinatore del gruppo di protezione civile Danilo Cereda.

Protezione civile, inaugurato il magazzino degli alpini di Ana Monza: volontari e vessilli da provincia e Lombardia

Non sono mancate delegazioni di numerosi gruppi della provincia di Monza e Brianza, da Bernareggio a Vedano al Lambro, e i vessilli degli alpini Milano, Bergamo, Varese e Salò. Il taglio del nastro è stato preceduto dalle parole del sindaco Paolo Pilotto, che ha ringraziato i volontari per il prezioso operato a disposizione della popolazione durante ogni situazione di emergenza, e dalla benedizione del parroco di San Rocco don Pierangelo Motta.

Protezione civile, inaugurato il magazzino degli alpini di Ana Monza: presenti ex sindaco Allevi e ex assessore Arena

Presenti poi i volontari del gruppo di protezione civile del Comune di Monza guidati da Mario Stevanin con le penne nere collaborano costantemente, l’ex primo cittadino Dario Allevi e l’ex assessore alla Sicurezza Federico Arena. Durante la cerimonia sono stati premiati i bambini e i ragazzi che hanno partecipato al concorso di disegno indetto durante la pandemia. Le celebrazioni hanno preso il via di prima mattina con una messa alla chiesa di San Rocco, a cui ha fatto seguito una sfilata per il quartiere lungo via D’Annunzio e via Fossati, fino all’arrivo al magazzino.