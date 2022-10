Prostituzione e gare clandestine: blitz della Polizia locale di Monza in zona Boscherona

Prostituzione e gare di velocità clandestine: blitz della polizia locale di Monza nei giorni scorsi nella zona del parco della Boscherona, tra via Tagliamento, via Stradella e viale Lombardia. In azione, durante la serata, agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) e del Nucleo cinofilo.

Prostituzione e gare clandestine a Monza, generalizzate nove persone

Si è trattato di un servizio mirato di controllo del territorio per contrastare il fenomeno della prostituzione e dei comportamenti illeciti in materia di circolazione stradale. Nella zona sono infatti state segnalate gare di velocità clandestine. I controlli stati estesi anche a via Stucchi e via Nievo. Generalizzate nove persone e controllati cinque veicoli con contestazione di quattro violazioni alle norme sulla circolazione stradale.