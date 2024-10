Pronto soccorso come ring: medico e infermiere aggrediti a Vimercate

Lunedì sera a Monza, all’ospedale San Gerardo, martedì notte a Vimercate: un altro episodio di violenza al personale sanitario ai Pronto soccorso. Dopo quello nell’ospedale monzese, nella notte tra il 29 e il 30 ottobre è stata la volta dell’ospedale di via Santi Cosma e Damiano. Secondo quanto comunicato in una nota dalla Asst Brianza, un uomo accompagnato da personale paramedico “in stato di agitazione per abuso etilico”, dopo avere minacciato gli operatori sanitari e disturbato gli altri pazienti presenti, “ha colpito il medico di guardia e un infermiere e provocato danni alla struttura”. Solo l’intervento delle forze dell’ordine “che hanno prelevato il paziente” ha posto fine all’episodio”.

Pronto soccorso della Brianza come ring: da luglio oltre dieci episodi

“Con questa, da luglio ad oggi sono oltre una decina le segnalazioni di violenza registrate nel solo Pronto Soccorso di Vimercate – specifica Asst – che si sommano alle altre 11 del primo semestre 2024. Una situazione allarmante, già più volte denunciata anche da altri presidi ospedalieri, che costringe il personale sanitario a svolgere il proprio servizio con gravi difficoltà e in condizioni di pericolo”.



Pronto soccorso della Brianza come ring: “Migliorare la sicurezza deve essere una priorità”

“Non possiamo più accettare il perpetrarsi di episodi di violenza, verbale o fisica, nei confronti di medici ed infermieri dei Pronto Soccorso o di altre unità operative”, dice il Direttore sanitario di Asst Brianza, Michele Sofia. “La condotta inadeguata di alcuni pazienti rende ancor più complicato il lavoro dei sanitari, acuendone le fatiche quotidiane e disincentivando non solo chi opera già da tempo in questo settore ma anche i giovani, che tendono a preferire altri contesti lavorativi”. “Migliorare la sicurezza dei lavoratori – conclude – rimane, insieme ad altre questioni, una priorità

imprescindibile per tutti”.

Proprio sul tema della violenza, i Pronto Soccorso di Desio e Vimercate hanno lanciato nelle scorse settimane il premio letterario “Le parole di cura, la cura delle parole”, una nuova iniziativa rivolta a tutto il personale di Asst Brianza per dare un ulteriore strumento di condivisione e supporto a chi è vittima di violenza in corsia e non solo.