Prima messa nella sua Vedano al Lambro per don Gabriele Gerosa

È tornato nella sua Vedano don Gabriele Gerosa, per celebrare la prima messa nella chiesa parrocchia di Santo Stefano, dopo la cerimonia di ordinazione che si è svolta nel duomo di Milano lo scorso 10 giugno.

Accanto a lui tutti i sacerdoti che hanno accompagnato don Gabriele in questi anni di formazione: dal parroco don Giuliano Parravicini a don Renato Corbetta, sacerdote residente e poi monsignor Andrea Scarabello, ex coadiutore dell’oratorio e l’ex parroco, don Eugenio Dalla Libera. E ancora i vedanesi monsignor Dario Viganò, monsignor Donato Cariboni, fra Marco Ferrario, don Ruggero Fabris e don Paolo Confalonieri, anche lui ex coadiutore, che ha tenuto l’omelia durante la messa presieduta da don Gabriele.

Prima messa di don Gerosa a Vedano, sette anni fa l’ingresso in seminario

Alla sua prima funzione in paese hanno voluto essere presenti anche i fedeli della comunità di Pogliano Milanese dove don Gabriele ha svolto il suo servizio come diacono.

Proprio nell’omelia don Paolo Confalonieri ha ricordato quel giorno di sette anni fa quando in maniera del tutto inaspettata Gabriele, seduto nel suo ufficio, gli ha comunicato che sarebbe entrato in seminario. Allora aveva 26 anni ed era iscritto alla facoltà di giurisprudenza. «Quando lo abbiamo saputo ci ha lasciato stupiti questa scelta – ricordano oggi i parrocchiani -. Come ogni altro ragazzo aveva frequentato l’oratorio, ma poi aveva preso altre strade. L’anno precedente al suo ingresso in seminario però era ritornato in oratorio». Un ricordo condiviso dallo stesso don Gerosa. «Guardandomi indietro posso dire serenamente di aver visto la salvezza di Cristo presente e all’opera ancora oggi, nella mia vita e nelle nostre comunità».

Don Gerosa, nei prossimi giorni gli sarà comunicata la destinazione

Durante gli anni del seminario don Gabriele ha svolto il suo servizio anche a Samarate e Agrate Brianza. Nei prossimi giorni da Milano gli sarà comunicata la sua prima destinazione da sacerdote.

Sono passati diciassette anni dall’ultima ordinazione sacerdotale di un vedanese. Tra il 2006 e il 2007 furono tre le prime messe: quella di don Donato Cariboni, di frate Sergio Spiga e del barnabita padre Giovanni Giovenzana.