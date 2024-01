Il prezioso Rolex era sparito dal Comune di Figino Serenza, in provincia di Como, ed è stato ritrovato in un appartamento di Cesano Maderno. Si sono concluse con successo, e soddisfazione del proprietario, le indagini dei carabinieri di Cantù dopo una denuncia presentata in settembre dal comandate della Polizia locale di Figino: all’uomo era stato sottratto l’orologio del valore di diverse migliaia di euro. Era rimasto incustodito nel bagno del municipio il tempo sufficiente per farlo scomparire.

Prezioso Rolex rubato a Figino Serenza ritrovato in un box a Cesano Maderno: nei guai un pensionato di 63 anni

Sentiti i testimoni e visionati i filmati della sorveglianza, i carabinieri nei giorni scorsi sono arrivati a Cesano Maderno a casa di un pensionato di 63 anni. E qui, nascosto su uno scaffale nel garage, hanno ritrovato il Rolex modello Air King Oyster Perpetual rubato. Il pensionato è stato identificato come responsabile del furto.