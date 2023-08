Prende un tavolo da casa della madre in vacanza, la famiglia chiama i carabinieri

Sembrava un furto messo a segno dai soliti ignoti, e invece era semplicemente il figlio che, vista la porta dell’appartamento della madre (assente perché in vacanza) aperta, aveva preso un tavolo e se l’era portato a casa sua. È accaduto nei giorni scorsi e all’insaputa della sorella della “derubata” che, constatato che i locali dell’abitazione della donna, una villetta bifamiliare a Camparada, sembravano visitati dai ladri, spaventata e un po’ in ansia, non ha fatto altro che chiamare i carabinieri che sono subito accorsi con una pattuglia della Radiomobile di Monza per un sopralluogo.

Prende un tavolo da casa della madre, poi ha dovuto spiegare i fatti ai carabinieri chiamati sul posto

A quel punto è stato svelato l’arcano. Di ladri veri in effetti, questo almeno da quanto risulta dai primi controlli, non ne è stata trovata traccia mentre è stato il figlio della “vittima” che di fronte all’intervento delle forze dell’ordine per capire cosa stesse succedendo, non ha potuto fare a meno di raccontare il suo comportamento spiegando l’accaduto. E candidamente non ha avuto difficoltà ad affermare che notata la porta di casa della madre aperta, dopo aver tentato di contattarla ripetutamente, ma senza riuscirci, aveva preso quel tavolo al quale teneva in modo particolare.