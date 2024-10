Premio Talamoni 2024, l’emozione per le benemerenze: «Necessità di sapersi donare»

«Penso che ci sia la necessità di sapersi donare: se siamo in grado di condividere le emozioni e di donarci agli altri ci accorgiamo che la vita diventa migliore». Il messaggio lanciato da Davide Rafanelli al momento di ricevere il premio Beato Talamoni condensa il senso della benemerenza attribuita dalla Provincia ai brianzoli che si distinguono nei diversi ambiti della società. Giovedì 3 ottobre, nella sala verde, la sua testimonianza è stata il momento più toccante della cerimonia: l’imprenditore vedanese ha ricevuto il riconoscimento per il coraggio con cui combatte contro la sla e per l’impegno in Slafood, l’associazione che ha fondato e che, con la collaborazione di alcuni chef e dei centri clinici NeMo, elabora ricette specifiche per le persone con malattie neuro muscolari. «Vivere con la sla non è semplice – ha spiegato – ma penso che con i compagni di viaggio giusti si può scegliere di vivere, non di sopravvivere».

Provincia MB Premio Talamoni 2024 – foto Radaelli

Premio Talamoni 2024, l’emozione per le benemerenze: Comito e la dedica ai dipendenti

Gli altri Talamoni, consegnati dal presidente brianzolo Luca Santambrogio, dai sindaci e dai consiglieri provinciali, sono andati alla seregnese Teodora Comito, fondatrice dello “Studio Moda” che confeziona abiti per i maggiori stilisti e ha vestito celebrità come Michelle Obama, Beyoncé e Angelina Mango. Emozionata, ha dedicato la benemerenza ai suoi dipendenti.

Il limbiatese Paolo Sormani è stato premiato per i progetti umanitari avviati con l’associazione Variopinto a favore delle popolazioni del Ruanda, dilaniate nel 1994 dal genocidio che ha scosso il mondo.

Tra le realtà sportive il riconoscimento è stato attribuito a “Giro di hand bike” nato 14 anni fa a Cesano Maderno da un’idea di Andrea Leoni e Fabio Pennella.

Provincia MB Premio Talamoni 2024 – foto Radaelli Provincia MB Premio Talamoni 2024 – foto Radaelli Provincia MB Premio Talamoni 2024 – foto Radaelli

Premio Talamoni 2024, l’emozione per le benemerenze: i premiati alla memoria

Riccardo Vezzo ha ritirato la benemerenza alla memoria del nonno Alfonso Criscuolo, ufficiale sanitario dell’asl 3 di Monza dal 1978 al 1998 e fondatore del Lions Club Monza Parco mentre il lissonese Simone Corno ha ritirato quella in memoria della mamma Irene Camber, campionessa olimpica di fioretto individuale a Helsinki nel ’52 e medaglia di bronzo in quello a squadre a Roma nel ’60 nonché una delle prime donne in Italia a laurearsi in chimica industriale.

Provincia MB Premio Talamoni 2024 – foto Radaelli Provincia MB Premio Talamoni 2024 – foto Radaelli

Premio Talamoni 2024, l’emozione per le benemerenze: le targhe con menzione d’onore

Le targhe con menzione d’onore sono state consegnate all’artigiano cesanese Cesare Rastellino; al monzese Franco Angelo Arosio, dal 1967 al 2001 direttore istituto neurologico Carlo Besta di Milano; ai seregnesi Giovanni Ferrari, primario della divisione di chirurgia oncologica mininvasiva dell’ospedale Niguarda e Vincenzo Marinucci, fondatore del gruppo di volontari della Protezione civile della sua città.

Provincia MB Premio Talamoni 2024 – foto Radaelli Provincia MB Premio Talamoni 2024 – foto Radaelli Provincia MB Premio Talamoni 2024 – foto Radaelli Provincia MB Premio Talamoni 2024 – foto Radaelli

Premio Talamoni 2024, l’emozione per le benemerenze: Igor Cassina, nel video-messaggio il rigranziamento ai genitori

La Provincia ha celebrato con una targa speciale il ginnasta Igor Cassina a vent’anni dalla conquista dell’oro olimpico di Atene alla sbarra e ideatore del movimento che porta il suo nome. Il campione, in un videomessaggio, ha dedicato il riconoscimento ai genitori Carlo e Tiziana: «Tutto quello che ho fatto lo devo a loro – ha detto – mi hanno trasmesso i valori e l’educazione che io ho trasferito nello sport e nella vita. La medaglia d’oro mi ha messo nelle condizioni di diventare una persona migliore: lo sport è il miglior strumento educativo per imparare a gestire gli stati emotivi e ad affrontare le sfide della vita».

Provincia MB Premio Talamoni 2024 – foto Radaelli

Premio Talamoni 2024, l’emozione per le benemerenze: il ricordo degli insigniti scomparsi

«Oggi siamo qui – ha affermato Santambrogio – per dire un grazie enorme e abbracciare non solo i premiati, ma tutto il territorio. Ringraziamo chi tutti i giorni contribuisce alla crescita della Brianza». Il presidente ha ricordato tre insigniti in passato scomparsi: Amedeo Zappa e Luciano Grella, scomparsi nei mesi scorsi, e Renato Cazzaniga, la scorsa settimana.