Beato Talamoni: i premi in Provincia e la messa nei vent’anni di beatificazione

La congregazione delle suore misericordine insieme a tutta la città ricorda la memoria liturgica del beato Luigi Talamoni con una messa che sarà celebrata domenica 6 ottobre in duomo alle 18. La Chiesa ricorda monsignor Talamoni il 3 ottobre, nel giorno della sua nascita, avvenuta nel 1848, ma per consentire una maggiore partecipazione dei fedeli, la messa in ricordo del beato monzese, patrono della provincia di Monza e della Brianza, è prevista per domenica. A presiedere la celebrazione sarà il nuovo arciprete del duomo di Monza, monsignor Marino Mosconi. Si ricordano peraltro i vent’anni dalla beatificazione del sacerdote.

Beato Talamoni: i premi in Provincia, chi sono

Giovedì 3 ottobre è invece in programma in Provincia la consegna dei premi “Beato Talamoni 2024”. Quest’anno premi e targhe vanno a Irene Camber e Alfonso Criscuolo alla memoria, a Associazione Giro di Hand Bike, Davide Refanelli, Teodora Comito, Paolo Sormani, Cesare Restellino, Giovanni Ferrari, Vincenzo Marinucci, Franco Angelo Arosio. Targa speciale per Igor Cassina.