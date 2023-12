Premio “Costruiamo il Futuro”, un anno da record

Un anno da record per il Premio Costruiamo il Futuro ideato dalla Fondazione di Maurizio Lupi ventuno anni fa. Sono stati 96 mila gli euro distribuiti in assegni da 5 mila euro in giù a 47 associazioni sportive, culturali e sociali delle Province di Monza e Lecco. Una grande festa con oltre mille persone quella che si è svolta sabato 2 dicembre nella palestra Aquamore di Merate, alla quale hanno partecipato tanti volontari, i sindaci dei Comuni premiati e il Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hoffman. Ospite d’accezione il cantante Al Bano, che ha persino duettato con un giovane talento in “Felicità” e ha spiegato quanto per lui sia importante il valore della solidarietà «È bello essere qui – ha detto – scalda il cuore, perché solidarietà è una parola che deriva proprio da sole, da luce».

L’obiettivo dell’iniziativa è supportare in modo concreto – grazie al contributo fondamentale di aziende e fondazioni come Grimaldi Onlus e Allianz UMANA MENTE – il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si danno da fare per favorire nei fatti integrazione, inclusione e assistenza. Considerando tutte le edizioni realizzate sul territorio lombardo a partire dal 2003 sono ormai oltre mille le associazioni premiate: il “contatore” ha raggiunto infatti il numero sorprendente di 1.160. Un traguardo a cui corrisponde un contributo totale che ora supera 1,9 milioni di euro.

A questa nuova edizione del Premio in Brianza hanno dunque preso parte enti del terzo settore, come le associazioni di volontariato e le organizzazioni non profit, che promuovono progetti nell’area della Provincia di Lecco e Monza Brianza e hanno partecipato al bando pubblicato sul sito costruiamoilfuturo.it (il termine per presentare la domanda scadeva il 20 novembre 2023). A effettuare la selezione tra le 211 proposte presentate è stato un Comitato d’onore che si è riunito il 22 novembre a Barzanò.

I riconoscimenti maggiori, da cinquemila euro, sono stati attribuiti a due realtà straordinarie del territorio, una della provincia di Lecco e una di Monza.

La prima è l’Associazione Genitori Scuole Cattoliche, uno “strumento” – così si auto-definisce – che i genitori si sono donati per aiutarsi ad approfondire i rapporti con la scuola e con la società civile. Il contributo verrà utilizzato per finanziare il progetto “Psicologo nelle scuole”, una figura che ha assunto un ruolo ancora più centrale negli ultimi anni con l’acuirsi delle complessità sorte nel periodo pandemico.

L’altra realtà che ha conquistato l’assegno più cospicuo è L’Aliante, insignita del Premio Speciale IMR Industries – Silvano Galmarini. Questa cooperativa sociale di Seregno fin dal 1995 si occupa di promuovere l’integrazione, l’autonomia, la formazione e, più in generale, il benessere delle persone con disabilità. Grazie al premio di oggi verrà supportata una splendida iniziativa che permetterà di organizzare momenti di svago per isuoi ospiti speciali in modo da creare nuove opportunità di interazione, divertimento e apprendimento.

La festa è stata anche l’occasione per effettuare un bilancio dell’anno

«Con le ultime cinque edizioni del Premio in Lombardia abbiamo raggiunto un nostro record importante: siamo riusciti a distribuire 400mila euro a 210 associazioni nel corso di un singolo anno – ha detto Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro – Grazie alla vicinanza di tante aziende e fondazioni che supportano la nostra iniziativa, più di mille euro al giorno mediamente sono dunque stati messi a disposizione di questi Eroi del Quotidiano che si impegnano per gli altri senza chiedere nulla in cambio»

Il secondo premio di maggiore rilevanza, da quattromila euro, è stato attribuito al Sanfru Basket di Monza, un’associazione che ha dato vita a una bella esperienza di baskin, sport inclusivo che coinvolge allo stesso

Il secondo premio di maggiore rilevanza, da quattromila euro, è stato attribuito al Sanfru Basket di Monza, un’associazione che ha dato vita a una bella esperienza di baskin, sport inclusivo che coinvolge allo stesso tempo ragazzi con e senza disabilità. In questo caso il contributo si rivelerà utile per permettere alle famiglie economicamente svantaggiate di sostenere i costi della quota d’iscrizione e acquistare materiali per allenamenti e partite. Un ulteriore obiettivo è l’organizzazione di un fine settimana a Pesaro per giocare una partita amichevole con la squadra locale.

Gli altri premi in denaro sono stati destinati a piccole grandi realtà del territorio sparse in ben 32 Comuni della Brianza: quattro associazioni sono state premiate con un assegno da tremila euro, trenta associazioni con duemila euro e sette associazioni con mille euro. Altre tre hanno invece ricevuto forniture tecnico-sportive per mille euro l’una.

Un momento particolarmente emozionante si è vissuto con la consegna alla famiglia della Targa alla Memoria in onore e ricordo di Ennio Airoldi, storico presidente CSI della provincia di Lecco e grande sostenitore del Premio Costruiamo il Futuro, che è venuto a mancare negli scorsi mesi.

Premi speciali sono stati previsti invece per i due volontari che si sono distinti nella loro opera quotidiana per abnegazione, passione e impegno. La prima a essere celebrata sul palco con l’attribuzione di una medaglia d’oro è stata Piera Perego, impegnata nelle associazioni L’Aliante, di cui si è già parlato, e Spazio Aperto di Seregno, che si occupa del supporto umano, culturale e professionale nei confronti di persone colpite da disabilità, favorendo il loro inserimento sociale e lavorativo.

Il secondo volontario premiato è Franco Villa, impegnato da trent’anni nel Progetto Piedibus a Merate, grazie al quale i bambini possono effettuare il tragitto casa-scuola in piena sicurezza.

A supportare il presidente Lupi nella conduzione dell’evento è stata Alberta Rossi, consigliera di amministrazione della Fondazione Costruiamo il Futuro: «La Fondazione Costruiamo il Futuro prosegue nel suo prezioso impegno ormai ventennale a sostegno del terzo settore della Brianza – spiega la consigliera Rossi –. Il Premio si sta rivelando uno strumento sempre più forte attraverso cui le aziende che desiderano dare una mano in ambito sociale possono farlo in modo strutturato ed efficace, arrivando dove esistono anche le più piccole necessità e aggiungendo ulteriore significato al valore della donazione stessa. Allo stesso tempo, in questi anni sempre più associazioni del territorio hanno imparato ad avvicinarsi a questa iniziativa e a riconoscerla come una splendida opportunità di supporto alla loro attività. Si tratta di un modello davvero unico in tutta Italia, che continua a crescere anno dopo anno, qui in Brianza come in tante altre province della Lombardia».

A prendere parte alla grande festa finale che si è tenuta oggi al Palazzetto Aquamore, oltre ai rappresentanti delle numerose associazioni premiate, c’erano Maurizio Colombo, vice presidente del Gruppo Sapio; Valeria Fara, direttrice filiale terzo settore Monza Intesa Sanpaolo; Fabrizio Figini, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia; Alessandra Hofmann, presidente Provincia di Lecco; Ruggero Redaelli, presidente BCC di Carate Brianza; Maurizio Rota, presidente del Gruppo Esprinet; Giovanni Sala, presidente CSI Lecco e numerosi tra sindaci e assessori dei Comuni di Lecco e Monza Brianza.