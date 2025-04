Bruno Pietroni è il nuovo segretario dello Spi Cgil Brianza di Monza e Brianza, l’organizzazione sindacale che anche in provincia tutela la categoria dei pensionati.

È stato eletto dall’assemblea generale e prende il testimone da Anna Bonanomi che negli anni alla guida del movimento ha affrontato anche il periodo del Covid-19.

Monza Spi Cgil Brianza Bruno Pietroni Anna Bonanomi

Pensionati: Bruno Pietroni nuovo segretario della Spi Cgil di Monza e Brianza, testimone da Anna Bonanomi

Un passaggio di consegne all’insegna della continuità, Pietroni ha ribadito l’urgenza di finanziare una legge nazionale sulla non autosufficienza e ha sottolineato come «la legge di bilancio penalizzi anche chi è già in pensione con una mancata rivalutazione che rappresenta un taglio secco, risorse che non verranno più restituite».

«Agiremo – ha spiegato – nel solco di un’esperienza di successo, fatta di presidi territoriali, Leghe attive e decine di volontari. Continueremo nel lavoro di squadra, nella collaborazione costante con la Camera del Lavoro di Monza e Brianza, con tutte le categorie della Cgil e con i servizi, nello spirito di una confederalità praticata ogni giorno per dare risposte alle tante persone che rappresentiamo».

Il neoeletto ha poi rivolto un sentito ringraziamento ai volontari dello Spi, «punto di riferimento per i pensionati della Brianza». E alla segretaria uscente Anna Bonanomi «per il rinnovamento della struttura e per il lavoro svolto in questi anni».

Anche Bonanomi ha voluto ringraziare tutte e tutti, a partire dai volontari dello Spi e dai segretari di Lega, «la struttura portante dell’organizzazione, lo scheletro che tiene insieme il corpo del sindacato sul territorio».

All’Assemblea erano presenti anche Walter Palvarini, segretario generale della Camera del Lavoro di Monza e Brianza, Angela Mondellini, già segretaria della CdL di Monza, ora componente della segreteria regionale della Cgil Lombardia e Daniele Gazzoli, segretario generale Spi Lombardia.