Pedemontana-Tratta D Breve: la Provincia chiama 7 sindaci del Vimercatese al vertice in Regione

Sette sindaci del Vimercatese al tavolo con la Regione Lombardia per parlare della Tratta D Breve di Pedemontana il prossimo 12 settembre. Questa è la richiesta formale che il presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogio ha formalizzato martedì 6 settembre all’assessore ai Trasporti del Pirellone Claudia Terzi.

Pedemontana-Tratta D Breve, Santambrogio “Facciamo squadra”

“E’ il momento di fare squadra affinché le richieste e le preoccupazioni circa la realizzazione di questo ultimo tratto della infrastruttura siano accolte e valutate con attenzione. Per questo riteniamo debbano essere presenti tutti i sindaci date le molte novità progettuali che riguardano i singoli comuni” spiega il presidente.

Pedemontana-Tratta D Breve, i sindaci al tavolo

Questa decisione è arrivata dopo che lunedì 5 settembre in via Grigna a Monza oltre a Santambrogio si sono riuniti per parlare di quella sezione dell’autostrada i primi cittadini Francesco Cereda di Vimercate, Simone Sironi di Agrate, Mauro Colombo di Bellusco, Angelo Mandelli di Burago, Monica Buzzini di Caponago, Daniel Siccardi di Ornago e Lisa Mandelli di Usmate-Velate.

Pedemontana-Tratta D Breve e lo studio del traffico

Il presidente Santambrogio ha poi preso l’impegno di chiedere a Regione di collaborare alla realizzazione di un approfondimento relativo allo studio di traffico che valuti gli effetti sul sistema viabilistico provinciale e comunale direttamente ed indirettamente interessato dalla tratta di futura realizzazione. Un documento che la Provincia ha intenzione di predisporre per offrire ai sindaci uno scenario maggiormente esaustivo di cosa potrà accadere nei rispettivi comuni e ambiti di competenza quando il sistema viabilistico pedemontano sarà connesso alle principali direttrici che riguardano Lecco, Bergamo e Varese.