Pedemontana: il comitato Fermiamo l’ecomostro ha già raccolto oltre 3400 firme

Il Comitato Fermiamo L’Ecomostro avverso a Pedemontana nel giro di pochi giorni ha già raccolto oltre 3400 firme per dire no al completamento dell’autostrada brianzola ed in particolare la realizzazione della Tratta D Breve concentrata nel Vimercatese.

Pedemontana: il comitato e i nuovi appuntamenti

La caccia a nuove adesioni non si ferma qui, dopo i consensi raccolti tra Agrate e Omate, lunedì sera alle 21 in via Diaz a Ruginello di Vimercate il gruppo di cittadini presenterà il progetto, mentre si potrà partecipare alla petizione anche il 3 dicembre a Cavenago, il 4 dicembre a Velasca di Vimercate e il 7 dicembre nel parcheggio del mercato di Agrate. Inoltre in questi giorni non mancano serate pubbliche o manifestazioni lungo le diverse Tratte di Pedemontana.