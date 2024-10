Pedemontana, il Comitato chiede la riattivazione della linea Seregno-Carnate

Soddisfazione e complimenti alla sindaca di Lesmo, Sara Dossola, per aver ottenuto lo spostamento del cantiere operativo di Pedemontana che era stato previsto vicino alla scuola dell’infanzia di Peregallo e ad alcune case.

Pedemontana, il Comitato Lesmo-Camparada-Arcore sulle criticità per la viabilità ordinaria

Ma il comitato locale che si oppone alla realizzazione dell’autostrada tiene alta l’attenzione perché “il lavoro non è finito”.

In una nota il gruppo “No Pedemontana” Lesmo-Camparada-Arcore sottolinea che tra le criticità riscontrate “avevamo segnalato anche l’interferenza con la viabilità ordinaria dei mezzi di cantiere per il trasporto delle terre di scavo verso i depositi, andando ad intralciare il già caotico traffico locale. A riguardo, riteniamo che il concesso spostamento del cantiere possa anche favorire la creazione di nuove piste di cantiere in modo da limitare al minimo la percorrenza sulla viabilità ordinaria”.

Pedemontana, il Comitato: “Vigilare anche sulle ciclabili”

Un’altra richiesta riguarda anche la linea ferroviaria Seregno-Carnate: “Chiediamo anche all’attuale amministrazione di Lesmo di attivarsi nelle sedi opportune per rinnovare e portare avanti la richiesta che facemmo in primavera ad APL affinchè, durante la cantierizzazione, sia riattivata la linea Ferroviaria “Seregno – Carnate”: questo permetterebbe a studenti, pendolari e cittadini di avere alternative di trasporto pubblico proprio sulla direttrice “Est-Ovest” per limitare i disagi al traffico dovuti ai cantieri”.

E po: “Non dimentichiamoci anche che, tassativamente, durante la costruzione dell’autostrada tutti dobbiamo vigilare affinchè le ciclabili oggi esistenti rimangano percorribili in modo da tenere collegato il centro paese con le frazioni e le stesse tra di loro. Coltiviamo comunque la speranza che l’opera non venga realizzata restando sempre attenti e pronti a cogliere ogni opportunità legittima che possa andare in questa direzione”.