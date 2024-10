Pedemontana: il cantiere dell’autostrada a Lesmo potrebbe essere posizionato in via Marconi

Il cantiere di Pedemontana a Lesmo potrebbe posizionarsi in via Marconi nei pressi del supermercato Iperal per salvaguardare la scuola dell’infanzia di Peregallo e impattare meno sul territorio. Tutto ha avuto inizio lo scorso luglio quando la sindaca Sara Dossola aveva evidenziato ad Autostrada Pedemontana Lombarda la problematica. Proprio per questo l’amministrazione aveva proposto un’area già espropriata per il la cantierizzazione dell’opera. Ora è arrivata l’apertura da Apl. «Considerata l’eccezionalità della circostanza segnalata dal sindaco Dossola, siamo all’opera per soddisfare questa esigenza. Siamo consapevoli che il periodo di cantierizzazione potrà portare dei disagi, ma siamo altrettanto attenti a minimizzarli dove possibile. E questo è proprio uno dei casi che prendiamo seriamente in considerazione. Per noi, come per le istituzioni, il dialogo è importante e necessario», ha dichiarato Sabatino Fusco, direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda.

Pedemontana: il cantiere e lo scambio tra Comune e Apl

Dossola ha espresso apprezzamento per l’apertura al dialogo dimostrata da Autostrada Pedemontana Lombarda evidenziando che : «Abbiamo chiesto, nello spirito di collaborazione e di mitigazione dell’impatto dei cantieri sulla nostra comunità, di spostare un impianto di cantiere in un’altra area, più lontana dalle scuole e dalle abitazioni, ma comunque funzionale alle necessità del cantiere. Ci hanno assicurato che saranno eseguite le necessarie verifiche sullo stato dell’area, per venire incontro alla nostra richiesta».

Nelle prossime settimane, le squadre di Autostrada Pedemontana Lombarda e del General contractor Pedelombarda Nuova effettueranno tutte le verifiche necessarie per definire con

precisione il perimetro dell’intervento. L’obiettivo comune è garantire che i lavori procedano nel rispetto della sicurezza dei cittadini e della sostenibilità ambientale, mantenendo costante il dialogo con le istituzioni locali.