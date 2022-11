Pedemontana e ronde, Monti all’attacco: «Fratelli d’Italia scivola a sinistra»

Fratelli d’Italia sta scivolando a sinistra. L’accusa arriva dalla Lega e in particolare dal consigliere regionale Andrea Monti che si è espresso a tutto campo sulle ultime posizioni del partito di Giorgia Meloni. Dalla pedemontana nel Vimercatese alle ronde a Lazzate, feudo leghista nelle Groane.

“Serve un chiarimento politico, altrimenti salta tutto”, dice il lazzatese Monti che in una nota ha sottolineato come “la deriva a sinistra di Fratelli d’Italia in Brianza è sempre più preoccupante”.

Pedemontana, Monti all’attacco: “Proposta su utilizzo A51 non è attuabile”

Monti nella sua nota ha fatto riferimento a una presa di posizione di Rosario Mancino, coordinatore provinciale di Fdi, su Pedemontana al fianco del fronte di sindaci contrario all’autostrada.

“Se Fratelli d’Italia è contrario alle ronde e a Pedemontana, c’è qualcosa che non va, perché queste sono posizioni storiche della Sinistra – ha commentato – Su Pedemontana, addirittura, ricordo che lo stesso PD in Consiglio Regionale ha fatto votare una mozione per impegnare Fontana a concludere velocemente l’opera. La Giunta di Regione Lombardia, compresa FdI, ha dato incarico di realizzare la tratta D breve di Pedemontana. La posizione di Mancino non ha senso, oltretutto la sua proposta di utilizzare la A51, sostenuta anche da alcuni Sindaci, non è attuabile. Pedemontana e A51 sono due concessionari diversi, quindi bisognerebbe ripartire dall’inizio con tutto l’iter che per Pedemontana è durato più di 20 anni. Senza contare che a livello tecnico, l’ipotesi di allargamento della attuale tangenziale è molto complicata e c’è da vedere se condiviso da tutti. Non è poi assolutamente vero che la Provincia di Monza abbia mai avvallato l’idea di utilizzare la tangenziale A51. Questo è semplicemente falso”.

Ronde, Monti all’attacco dopo le dichiarazioni di Babetto a Lazzate

L’altra polemica è sorta la settimana scorsa per le dichiarazioni di Lorella Babetto sulla funzionalità delle ronde di volontari. L’esponente di Fratelli d’Italia aveva sminuto le operazioni di reclutamento di nuovi volontari per il servizio Gvat (Gruppo volontario di ausilio territoriale), realtà del territorio che supporta l’amministrazione comunale in vari aspetti come ad esempio l’organizzazione di manifestazioni o le ronde di sicurezza sul territorio.

«Non servono più volontari in macchina in giro a zonzo, senza alcuna competenza e potere di intervento, serve più polizia locale, serve collaborazione con le forze dell’ordine», aveva detto.

Ronde, Monti all’attacco: “Da sempre il centrodestra rivendica il diritto dei cittadini di organizzarsi e fare la propria parte”

“Quanto alle ronde, le uscite di FdI sono incomprensibili – ha continuato Monti – dato che da sempre il Centrodestra rivendica il diritto dei cittadini di organizzarsi e di fare la propria parte, in tema di sorveglianza e sicurezza, ovviamente senza essere armati e coordinandosi con le forze dell’ordine. Prova ne sia che lo stesso Maullu, ultimo tra i tanti, qualche mese fa a Milano ha richiesto l’istituzione delle ronde e ha cercato di proporle in maniera autonoma. Per noi l’aiuto dei volontari per la sicurezza non è tabù ma un diritto dei cittadini. Qui si stanno prendendo in giro i cittadini solo perché è iniziata la campagna elettorale e questo non lo sopporto e non lo accetto. Dovremmo cercare di essere seri e determinati nella nostra azione politica, questo è sempre stato il tratto distintivo del Centrodestra quando amministra”.