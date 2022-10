Caso a Lazzate: esposto contro la sindaca della consigliera non ripresa in tv

Fratelli d’Italia presenta un esposto contro la sindaca di Lazzate Loredana Pizzi, la giunta comunale interviene in sostegno. Sono pesanti gli strascichi dell’ultima seduta di consiglio comunale, quella dello scorso 27 settembre, finita alle cronache per i bisticci tra maggioranza ed il partito di opposizione rappresentato in consiglio da Lorella Babetto.

Caso a Lazzate: Babetto all’attacco, “situazioni di mancanza di rispetto”

«Nelle sedute consiliari, in particolare nell’ultima, troppo spesso si è abbondantemente passato il segno e il pubblico presente in sala lo può confermare – ha motivato – Unico strumento idoneo a placare la situazione, ho ritenuto fosse quello di portare a conoscenza dell’accaduto le forze dell’ordine, attraverso l’esposto, che è cosa diversa dalla denuncia, come cerca di far passare la Lega. Ho segnalato le situazioni di mancanza di rispetto, la condotta del segretario comunale Enzo Marino, che inizialmente si è fiutato di verbalizzare le mie richieste e criticità sulle modalità di videoregistrazione della seduta, che deve garantire la veridicità di quanto accade in sala, inquadrando tutto il consiglio e consentendo di capire cosa un consigliere dichiari e cosa voti, non rimanere bloccata su tre soggetti, con interruzioni audio asserite a malfunzionamenti che si verificano solo per le opposizioni. L’esposto è uno strumento legale e nulla ha a che vedere con un atto intimidatorio: quanto ci auguriamo è che porti codesta amministrazione ad una riflessione e ad un cambio di rotta, con la cessazione delle condotte descritte e soprattutto al rispetto delle regole e della trasparenza, nota dolente di questa giunta».

Caso a Lazzate: la solidarietà degli assessori a Loredana Pizzi

Dall’altro lato, gli assessori Giuseppe Zani, Andrea Monti, Antonio Re e Barbara Mazzarello replicano esprimendo massima solidarietà e piena vicinanza a Loredana Pizzi.

«Quale sarebbe la colpa del Sindaco? Quella di non aver inquadrato bene con le telecamere il consigliere durante le sedute di consiglio comunale. E quella del segretario comunale? Quella di non aver risposto nella maniera gradita sempre al medesimo consigliere. Riteniamo sia una denuncia totalmente destituita di ogni fondamento, un atto interamente inconsistente dal punto di vista delle notizie di reato che dovrebbe contenere. Ma soprattutto di inaudita gravità dal punto di vista politico. Non si era mai visto infatti a Lazzate un consigliere comunale che denuncia sindaco e segretario comunale per così futili motivi! Sono evidenti i fini intimidatori dell’esposto. Speranzosi che il consiglio comunale tutto, nella prossima seduta, possa esprimere anch’esso la piena solidarietà ad un grande Sindaco e ad una donna che in tutti questi anni ha sempre dimostrato non solo di amministrare al meglio la propria comunità ma di farlo sempre con rispetto e in modo specchiato, onesto e irreprensibile, diciamo con forza: “Siamo con Te, Loredana!”».