Lazzate: il libro su Cesarino Monti su Amazon, e-book gratuito per cinque giorni

Si intitola “Una storia leghista: Trent’anni di buona politica nel feudo di Cesarino” ed è il libro che il consigliere regionale Andrea Monti, vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone, ha dedicato al padre Cesarino Monti, senatore e sindaco di Lazzate.

Lazzate: su Amazon il libro su Cesarino Monti e la Lega, per cinque giorni e-book gratuito

E che oggi sbarca su Amazon, in vendita in formato sia cartaceo sia e-book scaricabile per cinque giorni gratuitamente dalla sezione Kindle Store.

È la storia della Lega vista attraverso gli occhi di Cesarino Monti, scomparso nel luglio 2012 e protagonista della prima era del partito.

Lazzate: su Amazon il libro su Cesarino Monti e la Lega, parla Andrea Monti

“È questo un modo per conoscere la storia di tutta la Lega, vista e raccontata non soltanto attraverso la sezione di Lazzate, ma grazie alle molte vicende nazionali che si sono intrecciate con la storia della Brianza. Non a caso il libro ha ben tre prefazioni, dei tre segretari federali del Carroccio: una di Umberto Bossi, una di Roberto Maroni e una di Matteo Salvini. Di fatto, racconto la storia della Lega e lo faccio non a caso in un momento in cui tanti pensano di conoscere questo fenomeno e invece c’è ancora molto da scoprire e far conoscere circa cosa sia stata la Lega nei trent’anni”, spiega Monti.

Lazzate: su Amazon il libro su Cesarino Monti e la Lega, “uno dei sindaci più amati della Brianza”

Che ricorda l’operato del padre: “Cesarino è stato uno dei sindaci più amati del territorio della Brianza, al punto che in molti consideravano Lazzate un suo vero e proprio feudo; con questa mia biografia intendo consegnare a tutti, e soprattutto alle giovani leve che si avvicinano al mondo della politica e che non hanno avuto modo di conoscere mio padre, un ricordo indelebile di un’epoca che ha profondamente segnato la storia politica, sia brianzola che nazionale”.

Lazzate: il libro su Cesarino Monti e la Lega scritto nel 2018, oggi sul sito di e-commerce

“Il libro – conclude Andrea Monti – non è nuovo, in quanto nel 2018 ne ho stampate molte copie che ho distribuito gratuitamente; la novità è che adesso sbarca su un canale importante come Amazon, ampliando ulteriormente la platea di lettori, per i quali potrà essere fonte di riflessione e magari anche di ispirazione”.