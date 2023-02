Passaporti, per le urgenze sabato dalle 7 alle 13 “open day” dell’ufficio alla Questura di Monza

Ci siamo: è fissato per sabato 11 febbraio, dalle 7 alle 13, (e così avverrà ogni primo sabato del mese) l'”open day” dell’ufficio passaporti della Questura di Monza, in via Montevecchia 18, a Monza, per chi abbia urgenza di avere il passaporto per viaggi imminenti o, tra le le tantissime richieste, triplicate da marzo dello scorso anno, post emergenza Covid, (solo nel 2022 sono stati erogati circa 27mila passaporti) non riesca a trovare posto nell’agenda elettronica predisposta dagli uffici. Per poter usufruire del servizio urgenza è necessario avere con sé il titolo di viaggio o la prenotazione con anticipo economico. Tuttavia, fanno sapere dalla Questura: “anche a chi si presenterà senza prenotazione verrà data assistenza“.

Urgenze Passaporti, a Monza dal 30 gennaio attivo anche uno sportello dedicato

Sempre per le urgenze dal 30 gennaio è inoltre attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 uno sportello dedicato anche a chi non abbia un appuntamento ma debba urgentemente partire per lavoro, studio, turismo o salute nei trenta giorni successivi alla presentazione allo sportello. Anche in questo caso, ovviamente, occorre avere con sé la documentazione necessaria.