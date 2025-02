Passaporti, già quasi 1.300 le richieste agli uffici postali di Monza e Brianza

Mentre la Questura di via Montevecchia annuncia per sabato 22 febbraio, dalle 8 alle 13, un nuovo “open day” passaporti, con prenotazione obbligatoria il 18 febbraio, sono stati già 1.300 i documenti richiesti nei 43 uffici postali della provincia di Monza e Brianza di cui 8 a Monza, da quando è stato avviato il servizio dedicato. Negli uffici postali, come in Questura, è possibile presentare la richiesta di prima emissione o rinnovo del passaporto elettronico. Dei 1300 complessivi, circa 382 le richieste a Monza mentre le restanti sono avvenute negli uffici postali dei comuni sotto i 15.000 abitanti abilitati.

Tra l’altro la provincia di Monza è la prima in Lombardia ad essersi avvalsa di questo servizio, una risposta alle tante difficoltà registrate dai cittadini, talvolta con “tempi biblici” per ottenere il documento. ”Nei prossimi mesi – fa sapere Poste Italiane – si aggiungeranno altri comuni aumentando il numero degli uffici nei quali, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati potranno presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello”.

Passaporti: 382 richieste negli uffici postali di Monza, in Brianza record a Carnate (61)

Per effettuare la richiesta è sufficiente consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio Comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Attraverso una piattaforma tecnologica dedicata l’operatore delle Poste è in grado di raccogliere le informazioni e i dati biometrici del richiedente, quindi impronte digitali e fotografie, documentazione poi inviata all’ufficio di Polizia di riferimento. Su richiesta, inoltre, il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente. Soddisfazione per l’accoglienza del servizio è stata espressa da Giovanna Pipitone, direttrice della Filiale di Monza e Brianza.

Nel dettaglio, delle 1289 richieste finora pervenute, 446 riguardano i comuni del Vimercatese (Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Caponago, Carnate (61, il numero più elevato), Cavenago Brianza, Cornate d’Adda, Lesmo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate e Villasanta), 219 la zona della Valle del Seveso, quindi Barlassina, Ceriano, Cogliate, Lazzate, Misinto e Varedo), 144 la Brianza settentrionale (Albiate, Briosco, Correzzana, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza) e 88 la zona sud, quindi Biassono, Sovico, Macherio e Vedano al Lambro.