Open day passaporti in Questura a Monza sabato 22 febbraio per cittadini prenotati

Tornano gli open day passaporti in Questura, a Monza, riservati a cittadini prenotati. La prossima apertura straordinaria per il rinnovo dei documenti è stato programmato per sabato 22 febbraio dalle 8 alle 13. Per prenotarsi bisognerà collegarsi all’agenda online martedì 18 febbraio.

Passaporti, open day il 22 febbraio: prenotazioni online il 18 febbraio

Ottenuta la prenotazione i cittadini dovranno presentarsi con la stampata della prenotazione, fotocopia del documento della carta d’identità, 2 foto, contributo amministrativo di 73,50 euro, versamento di 42,50 euro su conto corrente postale nr. 67422808 intestato al Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Del Tesoro, e in caso di minori del modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale.