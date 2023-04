Pasqua, Enpa MB rinnova l’appello: “Non mangiate agnelli e capretti”

Si scaglia ancora una volta contro «l’usanza barbara» di mangiare animali di pochi mesi: il presidente di Enpa Monza e Brianza Giorgio Riva rinnova l’invito a «non consumare carne di agnello e di capretto» in occasione della pasqua. Non solo: quest’anno la onlus che gestisce il rifugio di via San Damiano vuole alzare l’asticella e «si unisce alle altre associazioni animaliste nel dire basta a queste crudeltà»: motivo per cui l’appello che condivide è quello addirittura «di non mangiare animali, di nessun tipo, almeno nella giornata di domenica».

Pasqua, Enpa MB rinnova l’appello: questione etica e ambientale

Riva è categorico: «Chi ha un minimo di sensibilità non potrà che evitare di farlo, soprattutto se considera il fatto che molti degli agnelli e dei capretti arrivano dai paesi dell’est e, dopo viaggi in condizioni allucinanti, vanno incontro a mattanze». La questione non è solo etica: «È anche ambientale. Pensiamo al consumo di acqua e di suolo e anche all’inquinamento prodotto dagli allevamenti».