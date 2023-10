Partito democratico di Monza e Brianza: tutti i nomi del direttivo provinciale

Dopo i congressi e le elezioni dei segretari cittadini e provinciale, il Partito democratico di Monza e Brianza si struttura: domenica scorsa, 15 dicembre, il partito ha proclamato ufficialmente l’insediamento del nuovo segretario Lorenzo Sala (40 anni, consigliere di Triuggio) e dei nuovi organismi territoriali.

L’assemblea provinciale dei Democratici ha eletto Rosalba Colombo come nuova presidente dell’assemblea stessa, dove l’ex sindaco di Arcore occuperà il ruolo che nello scorso mandato era di Cherubina Bertola, oggi presidente del consiglio comunale a Monza.

“Dobbiamo ritrovare un lessico in cui la parola pace sia più utilizzata della parola guerra. Sono convinto – ha detto Sala – che il cuore di tutto sia la lotta alle ingiustizie sociali ed ambientali mettendo al centro il diritto al Lavoro e ad una paga adeguata, la difesa dei diritti umani, il ripristino della Costituzione in ambito sanitario dove sono i soldi a decidere i tempi di una visita e poi ancora ambiente e trasporti dove serve cambiare il paradigma che la la Lega e la destra propongono”. E ancora: “Sfideremo la destra a viso aperto, facendo vivere le contraddizioni e i loro fallimenti che dalla sanità territoriale al trasporto pubblico sono tutti i giorni tangibili dai cittadini che ora vogliono avere però un’alternativa credibile”.

Partito democratico di Monza e Brianza: la segreteria provinciale

Con Sala, la segreteria provinciale è composta così: Miriam Casiraghi di Triuggio, come Tesoriere; Vincenzo Di Paolo, Capogruppo in Consiglio Provinciale della lista di centrosinistra Brianza Rete Comune, come delegato a Enti Locali e Provincia; Marta Sicurello, Consigliera comunale a Desio, come responsabile Comunicazione e Coordinatrice; Gigi Malerba, Consigliere comunale a Seveso, responsabile Organizzazione, Partecipazione Circoli e Tesseramento; Daniele Valli, Capogruppo del PD in Consiglio comunale a Bovisio Masciago, responsabile Formazione; Jenny Arienti di Desio, responsabile Lavoro e Attività produttive; Cecilia Veneziano di Monza, come delegata al Diritto all’Abitare; Laura Irene Mauri, Consigliera comunale di Carnate, come responsabile Legalità e lotta alle mafie; Carlo Polvara, Consigliere comunale e Capogruppo a Brugherio, come delegato a Trasporti e Mobilità; Ivano Riva, medico di Besana in Brianza, responsabile Sanità e Welfare; Silvia Boldrini, Consigliera di Cesano Maderno, come delegata a Scuola e Cultura; Davide Usai, Consigliere comunale e Capogruppo a Cavenago Brianza, responsabile Diritti Umani; Luca Lissoni, Consigliere comunale di Seregno, come delegato al Supporto Elettorale; Matteo Dosso, Assessore al Comune di Sulbiate, responsabile Ambiente; Simona Buraschi di Meda, Coordinatrice provinciale delle Donne Democratiche; Riccardo Sala di Muggiò in qualità di Segretario provinciale dei Giovani Democratici; Domenico Guerriero delegato ai rapporti con il Partito cittadino di Monza.