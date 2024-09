Adesso il tetto è scoperchiato e le mura sono circondate dalla recinzione del cantiere, ma entro la fine dell’anno l’intervento di ristrutturazione sarà ultimato e Cascina Pariana (o Isolina) tornerà ad assumere quell’aspetto incantato che l’ha sempre contraddistinta.

Così minuta nei suoi due piani e così facilmente riconoscibile per via della pianta esagonale e del tetto rosso in coppi, ha sempre dato l’impressione di sbucare direttamente dalle pagine di una qualche fiaba: lo sembrerà ancora di più non appena i lavori in corso le restituiranno lo stesso sembiante che aveva poco meno di un secolo fa, quando correvano gli anni Trenta dell’Ottocento e la sua funzione principale era quella di conservare il fieno per il pascolo dei daini.

Parco di Monza: verso la rinascita di Cascina Pariana (o Isolina), gli interventi sull’edificio e sul paesaggio

Gli interventi previsti sull’edificio che, nel parco di Monza, sorge a sud di viale Cavriga, prevedono tutto intorno anche una grande opera di ripristino ambientale e paesaggistico: hanno preso il via nel mese di marzo grazie a un finanziamento del Pnrr pari a due milioni di euro ottenuto dal dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell’Università degli studi di Milano (che ha contribuito con ulteriori 200mila euro).

Contrariamente a quanto stabilito da una prima perizia, non è stato possibile conservare le travi storiche della cascina: un contrattempo che ha causato qualche ritardo, «ma – assicura la referente del progetto Natalia Fumagalli, professore associato del dipartimento di Scienze agrarie e ambientali, docente di Progettazione delle aree verdi – gli uffici tecnici stanno lavorando, in accordo con la Soprintendenza, per rispettare la scadenza della fine dell’anno, quando la cascina tornerà ad avere il suo aspetto originario e inizierà a essere utilizzata per ospitare intanto progetti e attività didattiche e divulgative promosse dall’università».

Parco di Monza Cascina Pariana Isolina

Parco di Monza: verso la rinascita di Cascina Pariana (o Isolina), le piantumazioni

In linea con il cronoprogramma invece gli interventi relativi al verde, «al momento sospesi per le alte temperature ma pronti a ripartire tra settembre e ottobre»: entro la fine del 2024 porteranno alla piantumazione, complessivamente, di 800 alberi, 400 arbusti e 125 metri di siepi.

In particolare: sono già stati messi a dimora 600 alberi – tra le specie autoctone individuate si è prestata attenzione alla selezione di quelle più adatte a sostenere i cambiamenti climatici in corso -, nell’area a sud della cascina sono stati realizzati interventi su quattro filari storici e sono state ripristinate le piante mancanti in altri filari dei dintorni e all’interno della “cattedrale dei tigli”, danneggiata dai nubifragi della scorsa estate. Altri interventi hanno riguardato le alberature compromesse dalla siccità delle ultime estati.

Parco di Monza: verso la rinascita di Cascina Pariana (o Isolina), il nuovo percorso

Poi: «È stato tracciato un nuovo percorso che nel tempo si era perso e che dal ponte delle catene portava a Villasanta, sono state create aree di sosta, posizionate panchine e installate fontanelle, è stato di nuovo scavato il tracciato, perduto, di alcune vecchie rogge – prosegue Fumagalli elencando gli interventi principali di un progetto a dir poco articolato – Prevista poi la realizzazione di macchie arborate, vale a dire di macchie di alberi autoctoni da vivere e da esplorare, che offriranno ai visitatori la possibilità di riscoprire, almeno in parte, com’era in origine quella zona del parco: un ampio bosco utilizzato come area di caccia».