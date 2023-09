Parco di Monza: venerdì una foto ricordo in pigiama per la Lilt e i suoi bambini

Anche a Monza si potrà correre la Pigiama Run, la manifestazione organizzata per la quinta volta da Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) per correre o camminare a sostegno dei piccoli malati di tumore. L’appuntamento è per venerdì 15 settembre alle 18 al Parco, all’ingresso di viale Cavriga. Obbligo presentarsi in pigiama, l’abbigliamento che i piccoli pazienti oncologici indossano tutti i giorni.

Parco di Monza: torna la Pigiama Run, la Brianza partecipa in modalità “Anywhere”

Nel capoluogo brianzolo, sede di Casa Lilt, polo di prevenzione oncologica del territorio, la Pigiama Run si svolgerà in modalità “Anywhere”. In altre venti città, invece, tra cui Milano (con partenza dai Giardini Indro Montanelli in via Palestro sempre alle 18.30) sarà possibile correre o camminare su percorsi predefiniti.

Tutti i partecipanti monzesi saranno immortalati in una foto ricordo di gruppo scattata dai volontari Lilt. Dopodiché saranno liberi di distribuirsi lungo i viali del parco per correre, camminare, fare esercizi.

Parco di Monza: i consigli affrontare in forma la Pigiama Run

Per arrivare in forma ed evitare infortuni alla Pigiama Run (e in qualsiasi manifestazione ludico sportiva) Lilt Milano Monza Brianza pubblica sui propri canali social alcuni utili consigli in collaborazione con la pagina Dolci Senza Burro. Fondamentale curare l’alimentazione. La blogger Federica Costantini, creatrice della pagina, consiglia una leggera colazione con yogurt greco, frutta di stagione, granola e frutta secca. Un riso basmati con contorno di pollo grigliato, zucchine e carote a pranzo e una fetta di pane multicereale e marmellata per uno spuntino pomeridiano. Inoltre, dopo la camminata (o corsa) è bene svolgere una breve sequenza di facili esercizi di stretching.

Parco di Monza: Pigiama Run nel mese dedicato al Gold Ribbon

La Pigiama Run si tiene nel mese dedicato in tutto il mondo al Gold Ribbon, le attività di sensibilizzazione e sostegno contro i tumori pediatrici. Per partecipare, occorre iscriversi al sito www.pigiamarun.it