Parco di Monza: oca uccisa da un cane, Leidaa chiede incontro urgente al sindaco

«Ora basta». È un vero e proprio sfogo quello che i volontari della sezione di Monza e Brianza della Leidaa lanciano dopo l’ennesima aggressione a un’oca del laghetto della Villa reale, uccisa da un cane lasciato libero senza guinzaglio (i cani devono essere tenuti al guinzaglio in tutto il parco), sfuggito probabilmente al controllo del proprietario. Sarebbe l’oca Bianchina, almeno secondo chi l’avrebbe riconosciuta.

Parco di Monza, oca uccisa da un cane: «Maggiori controlli e sanzioni certe»

«La sezione Leidaa di Monza e Brianza chiede pubblicamente un incontro quanto prima con il sindaco Paolo Pilotto e con l’assessore di competenza con delega al benessere animale, che speriamo venga nominato quanto prima».

Un incontro urgente per chiedere, ancora una volta, «maggiori controlli e sanzioni certe per chi non rispetta il regolamento del parco e dei giardini della Villa reale».

Parco di Monza, oca uccisa da un cane: non è la prima volta

Non è la prima volta, infatti, che gli animali che vivono nel laghetto della Villa reale vengono aggrediti o addirittura uccisi dai cani che passeggiano dentro i giardini reali senza guinzaglio.

«Non vorremmo trovarci costretti a richiedere il divieto di ingresso ai cani nei giardini della Villa reale – continuano dalla Leidaa – per colpa di proprietari irrispettosi dei regolamenti e senza un briciolo di educazione e rispetto degli animali che popolano il nostro polmone verde».

Della questione di un eventuale ritocco alle norme che regolamentano l’ingresso dei cani nei giardini della Villa reale si parlerà durante l’incontro con il primo cittadino che i referenti monzesi della Lega italiana difesa animali e ambiente si augurano possa essere messo in calendario il prima possibile.

«Siamo amareggiati, delusi e arrabbiati non solo per i mancati controlli ma anche nei confronti di chi possiede un cane e non ha il minimo senso di responsabilità per gestirlo».

Parco di Monza, oca uccisa da un cane: chiesto il divieto d’ingresso ai cani nella zona dei Giardini della Villa reale

Un fatto, l’uccisione dell’oca azzannata da un cane, che ha suscitato sdegno e amarezza anche sui social dove in tanti chiedono il divieto di ingresso dei cani nella zona dei giardini della Villa reale, dove c’è il laghetto. «C’è già il parco, che è sufficientemente grande per poter accogliere i cani e i loro padroni. Non serve che vengano portati anche all’interno dei giardini reali».