Palazzo Pirelli, le quinte della scuola San Biagio di Monza presentano la legge per ridurre i compiti

Due classi quinte della primaria San Biagio di Monza in visita a Palazzo Pirelli per vedere da vicino cosa fa la Regione. I 37 studenti e gli insegnanti Emanuele Costa, Elisabetta Rossi, Daniela Tancredi e Marialuisa Viganò sono stati accolti dal presidente del consiglio regionale Federico Romani che ha potuto rispondere a tante domande, anche sul ruolo dei consiglieri e del presidente stesso.

Palazzo Pirelli, le quinte della primaria San Biagio di Monza in visita

I bambini hanno simulato il procedimento di approvazione di una legge regionale, l’elezione del Presidente di Regione Lombardia e del Presidente del Consiglio regionale. Hanno anche presentato tre proposte: un piano per migliorare la cura del verde nelle città, un aumento degli investimenti per costruire centri per i bambini bisognosi e, immancabile, una legge per diminuire i compiti a scuola.

Grande interesse per il sistema elettronico di votazione dell’Aula e sulle curiosità di Palazzo Pirelli.

Palazzo Pirelli, le quinte della primaria San Biagio di Monza con il presidente del consiglio regionale Federico Romani

“Invito i bambini a coltivare sempre la loro naturale curiosità. A informarsi per capire come funzionano tutte le istituzioni, dal Comune al Parlamento, e scoprire i percorsi istituzionali che portano alle decisioni. Questo è lo scopo delle visite delle scuole a Palazzo Pirelli: mettersi nei panni dei consiglieri regionali e sperimentare direttamente l’attività che si svolge nell’Aula dell’Assemblea regionale. È un percorso di democrazia e conoscenza aperto a tutte le scuole lombarde che vogliono conoscere il parlamento lombardo”, ha detto Romani.



La visita si è conclusa con uno sguardo sul panorama di Milano e della Lombardia dallo Spazio Belvedere del 31° piano di Palazzo Pirelli.