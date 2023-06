Paderno: pregiudicati e schiamazzi fanno chiudere il bar alla Questura

Una frequentazione assidua e costante di pregiudicati ed episodi di schiamazzi e disturbo della quiete: questi i motivi che hanno spinto la Questura di Milano a disporre la chiusura del bar di via Roma, nel quadrilatero del centro di Paderno Dugnano. Nella mattina di sabato 3 giugno, i Carabinieri della Tenenza di via Toscanini hanno notificato ad un cittadino albanese 46enne, in qualità di titolare del bar di via Roma, il decreto di sospensione, per 15 giorni della licenza per la conduzione del locale emesso dal Questore di Milano.

Paderno: pregiudicati e una rissa

Il provvedimento scaturisce dai controlli eseguiti dai Carabinieri e che hanno attestato la frequentazione del locale da parte di pregiudicati anche in occasione di episodi di disturbo alla quiete pubblica ed al riposo notturno. Il locale è stato anche teatro di di una rissa il 30 aprile scorso e anche in quella occasione i militari erano intervenuti per sedare gli scontri tra avventori e per identificarli. Ora, in questo fine settimana arriva il provvedimento di stop all’attività. Come previsto dalla legge, alla decorrenza delle 2 settimane previste, sarà la stessa Questura di comune accordo con le forze dell’ordine locali, decidere se esistono le condizioni per consentire la riapertura dell’attività.