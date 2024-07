C’era anche Anna Varisco di Paderno Dugnano tra i 68 neo sindaci della Città Metropolitana che negli ultimi giorni hanno incontrato il prefetto di Milano Claudio Scaravaglia e il vice sindaco metropolitano Francesco Vassallo. Il momento in Prefettura per conoscere tutti i neo primi cittadini entrati in carica dopo il voto del 8-9 giugno scorsi, è servito per iniziare a tracciare delle linee di confronto ed azione sui temi della sicurezza, mobilità e trasporti e integrazione. Alla fine della mattinata la sindaca Varisco ha preso parte alle foto di rito e ha commentato questo primo momento di incontro con le autorità di Città Metropolitana: «Ringrazio il Prefetto per avere pensato a questo momento in cui poterci conoscere e avviare un primo confronto su temi di grande rilevanza».

Paderno Dugnano: la sindaca neo eletta all’incontro col prefetto, tra i temi sicurezza e trasporti

Varisco non ha mancato di ringraziare anche il vice sindaco Vassallo per essersi occupato di illustrare ai sindaci appena insediati le opportunità che Città Metropolitana mette a disposizione dei Comuni, come supporto e anche una occasione riguardo ai bisogni dei territori, «che possono essere adeguatamente trattati – ha aggiunto la prima cittadina – solo in una logica di sistema sovra-territoriale».

Varisco ha anche ricordato come l’obiettivo sia quello di proseguire nel proficuo dialogo già avviato dal suo predecessore, il sindaco Ezio Casati appena arrivato a fine mandato, con particolare riferimento a situazioni complesse come quella del Villaggio Ambrosiano, dove si è già avviato un importante lavoro con le forze dell’ordine. Al riguardo del quartiere, nei giorni immediatamente successivi alle nomine della squadra di giunta, nell’illustrare i profili degli assessori nominati, la prima cittadina aveva rivelato di avere scelto la ormai ex presidentessa della Corce Rossa di Paderno, Alice Rossetti nominata nel settore delle Politiche sociali, anche «per la sua profonda conoscenza e i suoi contatti e rapporti consolidati con le associazioni e i soggetti del terzo settore, che operano in quel quartiere».