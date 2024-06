Paderno Dugnano: Anna Varisco nuovo sindaco, Boffi ammette la sconfitta

Anna Varisco è il nuovo sindaco di Paderno Dugnano. Sostenuta dalla coalizione di centrosinistra, al ballottaggio ha superato lo sfidante Roberto Boffi, che aveva chiuso il primo turno in testa con quasi 3 punti percentuali e poco più di 600 voti di vantaggio. La nuova sindaca è stata eletta col 52,53% dei voti, 47,47% per Boffi.

Paderno Dugnano: Anna Varisco nuovo sindaco, le percentuali

Varisco, che succede a Ezio Casati, era sostenuta da Insieme per Cambiare, Pd, Futura, Italia Viva, Insieme per Paderno Dugnano, Persone al Centro, lo sfidante da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Lista Di Maio, Paderno Dugnano Cresce.

Lo spoglio aveva evidenziato una prima percentuale di voti del 52% per la candidata e del 47,5% per lo sfidante.

Paderno Dugnano: Anna Varisco nuovo sindaco, affluenza in calo

Al ballottaggio, seggi aperti domenica e lunedì fino alle 15, si è registrata un’affluenza del 40,90% in calo rispetto al precedente di 58,31% del primo turno.

Elezioni Paderno Dugnano: l’intervista al nuovo sindaco Anna Varisco – video Mastantuonovarisco

Paderno Dugnano: Roberto Boffi ammette la sconfitta

Elezioni Paderno Dugnano: Roberto Boffi ammette la sconfitta dopo il ballottaggio – video Mastantuono