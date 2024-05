Paderno Dugnano: bar chiuso 15 giorni dopo i controlli dei carabinieri chiamati da sindaco e residente

Rimarrà chiuso per 15 giorni il bar di Paderno Dugnano che era stato controllato dai carabinieri nei mesi di marzo e aprile scorsi a seguito di un esposto inoltrato dal sindaco Ezio Casati e dai residenti della zona.

Paderno Dugnano: bar chiuso 15 giorni dopo i controlli dei carabinieri, le sanzioni per il locale

Arrivano le sanzioni per il locale in pieno centro, in via Roma, che alla fine dell’anno scorso era stato segnalato per il clima di insicurezza sociale, creatosi nel tempo per i continui schiamazzi e la presenza di spacciatori trovati in flagrante nei controlli sul territorio. Sabato i carabinieri hanno dato seguito al decreto del Questore di Milano, Bruno Megale nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, imponendo la sospensione per 2 settimane dell’esercizio pubblico.

Paderno Dugnano: bar chiuso 15 giorni dopo i controlli dei carabinieri, avventori con precedenti

Paderno Dugnano carabinieri

I militari della Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano hanno notificato la sospensione al titolare dell’attività in quanto, a seguito di controlli effettuati, il locale è risultato frequentato da avventori con precedenti di polizia, anche per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, per estorsione e per guida in stato di ebbrezza.

Paderno Dugnano: bar chiuso 15 giorni dopo i controlli dei carabinieri, controlli col Gruppo cinofili

A fine aprile, i Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano, coadiuvati dal Gruppo Cinofili di Casatenovo, nel corso di una notte di controlli anche in altre zone della città, qui in centro avevano rinvenuto e sequestrato una cintura con zip cucita nella parte interna contenente 38 palline di cocaina per un peso di 17.5 grammi occultata tra la finestra e l’inferriata dei servizi igienici del bar.

I militari dell’Arma dei Carabinieri avevano inoltre arrestato un avventore che poco prima era uscito dal locale a passo svelto e, all’interno della sua auto avevano rinvenuto un’altra cintura con 36 dosi di cocaina e nel bagagliaio ulteriori 4 quattro dosi di droga.