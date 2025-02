L’Irccs San Gerardo di Monza è nella Top 30 degli ospedali italiani: 28° su 133. Lo dice la classifica dei migliori ospedali 2025 presentata dalla rivista Newsweek e Statista che vede nei primi nove posti della classifica per l’Italia ben 5 ospedali lombardi di cui 3 pubblici e due privati accreditati: Niguarda, 37° nella classifica mondiale, San Raffaele, Istituto Clinico Humanitas, Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Policlinico San Matteo di Pavia. Il Manzoni di Lecco è 47° in Italia.

Ospedali: Irccs San Gerardo di Monza nella Top 30 in Italia, la ricerca di Newsweek e Statista

La classifica generale di quest’anno elenca i migliori ospedali in 30 paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Questi paesi sono stati selezionati in base a molteplici fattori di comparabilità, come tenore di vita, aspettativa di vita, dimensioni della popolazione, numero di ospedali e disponibilità dei dati.

Il report ha alla base un ampio processo di valutazione, che include un sondaggio online di migliaia di esperti medici (medici, direttori ospedalieri e professionisti sanitari), dati sull’esperienza dei pazienti, parametri di qualità ospedaliera e questionari standardizzati e convalidati compilati dai pazienti per misurare la loro percezione del loro benessere funzionale e della qualità della vita.