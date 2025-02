Cinque bambini di Gaza curati in Lombardia, uno al San Gerardo di Monza

Un bambino di sette anni proveniente da Gaza sarà curato all’ospedale San Gerardo di Monza. Il piccolo è arrivato all’aeroporto militare di Milano Linate, giovedì 13 febbraio in serata, con altri quattro minori feriti, dalle terre martoriate dalla guerra.

I bambini, due di pochi mesi mentre la più grande ha 14 anni, accompagnati da genitori e fratellini e accolti dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso insieme ai mediatori culturali della Croce Rossa, sono stati sono stati trasportati nelle strutture sanitarie in ambulanza con il supporto di medici, infermieri e soccorritori dell’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (AREU).

Oltre al San Gerardo saranno ricoverati al Niguarda di Milano, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all’Istituto nazionale dei tumori di Milano e agli Spedali Civili di Brescia. Il sistema sanitario regionale della Lombardia ha coordinato le operazioni insieme a Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e Organizzazione Mondiale della Sanità.

Grazie al servizio Medevac (Medical Evacuation), attivato dal Ministero degli Affari Esteri e dal Dipartimento di Protezione Civile, i bambini sono stati trasferiti in Italia con un volo sanitario appositamente organizzato. Regione Lombardia, attraverso AREU, ha coordinato, in stretta collaborazione con la Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario (CROSS) di Pistoia, il piano di accoglienza e assistenza per garantire ai piccoli pazienti il trasferimento presso gli ospedali e miglior trattamento medico possibile.

I bambini saranno sotto la diretta gestione dell’assessorato regionale al Welfare della Lombardia guidato da Guido Bertolaso, che ha commentato: “Regione Lombardia sotto l’egida del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile si è messa a disposizione per ospitare i casi che avevano bisogno di assistenza. I bambini riceveranno cure adeguate nelle strutture sanitarie tra le più specializzate della regione. Questo fa parte della grande capacità di solidarietà e collaborazione che la Lombardia e il nostro Paese – ha concluso Bertolaso – garantiscono a qualsiasi cittadino del mondo che abbia bisogno di assistenza, aiuto e supporto”.